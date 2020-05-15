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Haberler Galeri Provokatör Berna Laçin'in sicili kabarık! Her fırsatta dini ve milli değerleri hedef alıyor

Provokatör Berna Laçin'in sicili kabarık! Her fırsatta dini ve milli değerleri hedef alıyor

Sosyal medya paylaşımları ile toplumun milli ve manevi duygularını rencide edici açıklamalar yapan ve sayısız provokasyona imza atan sunucu Berna Laçin, tüm Türkiye'nin tepkisini topladı. İslam dinini, milli değerlerimizi, hatta onlarca insanın yaşamını yitirdiği depremi bile çirkin paylaşımlarına alet eden, FETÖ'cülere destek tweetleri atan Laçin'in toplumsal itibarı da tartışılır hale geldi. Turkuvaz Medya, aldığı kararla Berna Laçin'in yer aldığı hiçbir reklama yer vermeyeceğini açıkladı. Turkuvaz Medya'nın bu kararına sosyal medyadan destek yağdı. Peki Berna Laçin hakkında bu karar neden alındı? Berna Laçin'i tepkilerin odağına koyan paylaşımları neydi? İşte provokasyonlarıyla gündemden düşmeyen Berna Laçin'in kirli sicili...

Giriş Tarihi: 15.05.2020 15:13 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 15:27
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Provokatör Berna Laçin'in sicili kabarık! Her fırsatta dini ve milli değerleri hedef alıyor

Ekranlarda eskisi kadar yer bulamayınca sosyal medyada yaptığı provokatif paylaşımlarla gündeme gelme çabası içinde bulunan Berna Laçin, birçok kez paylaşımlarının ayarını kaçırarak İslam dininin kutsal değerleri ile milli birlik ve beraberliğimizi hedef aldı. Tepki çeken paylaşımlarına onlarca kişinin hayatını kaybettiği depremi bile alet eden Laçin'in itibarı toplum tarafından tartışılır hale geldi. Turkuvaz Dijital Medya, provokatör Berna Laçin'in rol aldığı ve marka yüzü olduğu reklamları kesinlikle yayınlamama kararı aldı. Karara sosyal medyadan destek yağarken, Laçin'in provokatif paylaşımları yeniden gündeme geldi. İşte Berna Laçin'e gösterilen tepkilerin kaynağı olan karanlık silici...

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Provokatör Berna Laçin'in sicili kabarık! Her fırsatta dini ve milli değerleri hedef alıyor

ÇOCUK İSTİSMARINA SAHİP ÇIKTI
Berna Laçin, sosyal medya hesabından Abdulllah Şevki'nin "Zümrüt Apartmanı" isimli sapkın kitabında yer alan tartışmalı cümleler için ""Çocuk istismarını bir film ya da kitapta anlatmak pedofili değildir, buna özendirmek, bunu normal olarak yansıtmak pedofilidir" diyerek bu sapkınlığa sahip çıktı.

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Provokatör Berna Laçin'in sicili kabarık! Her fırsatta dini ve milli değerleri hedef alıyor

15 TEMMUZ'DA DA SAHNEDEYDİ!
Türkiye, tarihin en karanlık günlerinden birini yaşarken Berna Laçin, olaylara alaycı bir tavırla yaklaşarak takipçilerini çileden çıkardı.

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Provokatör Berna Laçin'in sicili kabarık! Her fırsatta dini ve milli değerleri hedef alıyor
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Provokatör Berna Laçin'in sicili kabarık! Her fırsatta dini ve milli değerleri hedef alıyor

Twitter'dan "Büyük sözü dinleyin, evinize gidin! Biz bu filmi daha önce de gördük! Evinizde oturun! Bu darbe girişimi kime karşıydı o bile belli değil!" diye yazarak FETÖ darbesine karşı mücadeleyi baltalamaya çalıştı.