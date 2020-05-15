Provokatör Berna Laçin'in sicili kabarık! Her fırsatta dini ve milli değerleri hedef alıyor

Sosyal medya paylaşımları ile toplumun milli ve manevi duygularını rencide edici açıklamalar yapan ve sayısız provokasyona imza atan sunucu Berna Laçin, tüm Türkiye'nin tepkisini topladı. İslam dinini, milli değerlerimizi, hatta onlarca insanın yaşamını yitirdiği depremi bile çirkin paylaşımlarına alet eden, FETÖ'cülere destek tweetleri atan Laçin'in toplumsal itibarı da tartışılır hale geldi. Turkuvaz Medya, aldığı kararla Berna Laçin'in yer aldığı hiçbir reklama yer vermeyeceğini açıkladı. Turkuvaz Medya'nın bu kararına sosyal medyadan destek yağdı. Peki Berna Laçin hakkında bu karar neden alındı? Berna Laçin'i tepkilerin odağına koyan paylaşımları neydi? İşte provokasyonlarıyla gündemden düşmeyen Berna Laçin'in kirli sicili...

Giriş Tarihi: 15.05.2020 15:13 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 15:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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