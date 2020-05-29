Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımı
Son dakika haberine göre Twitter hesabından bugün açılışını yapacağı Sancaktepe'deki pandemi hastanesi ile ilgili paylaşım yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Söz verdiğimiz gibi çok kısa bir süre içerisinde tamamladığımız Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi bugün hizmete alıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıklacak. Başkan Erdoğan, hastaneyle ilgili sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı.
Başkan Erdoğan paylaşımında "Söz verdiğimiz gibi çok kısa bir süre içerisinde tamamladığımız Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi bugün hizmete alıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
SANCAKTEPE'DEKİ PROF. DR. FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİ BUGÜN AÇILIYOR! BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA BAŞLAMIŞTI
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