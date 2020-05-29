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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımı

Son dakika haberine göre Twitter hesabından bugün açılışını yapacağı 'deki pandemi hastanesi ile ilgili paylaşım yapan , "Söz verdiğimiz gibi çok kısa bir süre içerisinde tamamladığımız Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi bugün hizmete alıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN: SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ...

bugün 'ın katılımıyla açıklacak. Başkan Erdoğan, hastaneyle ilgili sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan'dan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımı | Video BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SANCAKTEPE PROF. DR. FERİHA ÖZ AC��L DURUM HASTANESİ PAYLAŞIMI | VİDEO

Başkan Erdoğan paylaşımında "Söz verdiğimiz gibi çok kısa bir süre içerisinde tamamladığımız Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi bugün hizmete alıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün açılıyor! Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlamıştı SANCAKTEPE'DEKİ PROF. DR. FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİ BUGÜN AÇILIYOR! BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA BAŞLAMIŞTI

Son dakika: Başkan Erdoğan Sancaktepe ve Yeşilköy'deki pandemi hastanelerini inceledi SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN SANCAKTEPE VE YEŞİLKÖY'DEKİ PANDEMİ HASTANELERİNİ İNCELEDİ

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