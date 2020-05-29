Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımı

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıklacak. Başkan Erdoğan, hastaneyle ilgili sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan paylaşımında "Söz verdiğimiz gibi çok kısa bir süre içerisinde tamamladığımız Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi bugün hizmete alıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.