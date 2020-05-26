26 Mayıs 2020, Salı
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Diyanetten cuma namazı için uyarı afişi

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde 'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde kılınmaya başlanacak için alınması gereken tedbirlere ilişkin afiş yayınladı. Yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde 29 Mayıs'ta kılınmaya başlanacak cuma namazı için abdestin ev ve iş yerinde alınması, maske takılması, seccade getirilmesi, sosyal mesafenin ihmal edilmemesi istendi. Hastalık belirtisi taşıyanlara, camiye gelmek yerine namazı evde kılmaları tavsiye edildi.

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Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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DİYANETTEN CUMA NAMAZI İÇİN UYARI AFİŞİ

Başkanlığın internet sitesinde, "Camilerimiz Cemaatine Kavuşuyor" başlığıyla yer alan afişte, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir cemaatle ibadet yapılamayan camilerin kademeli olarak ibadete açıldığı hatırlatıldı.

MASKE TAKIN VE SECCADE İLE GELİN
Camilerin abdesthane ve tuvaletlerinin kapalı olacağı için abdestin ev ve iş yerlerinde alınması uyarısı yapılan afişte, camide bulunulduğu süre içerisinde maskenin çıkarılmaması ve kişisel seccadeyle gelinmesi gerektiği vurgulandı.

FİZİKSEL TEMASTAN KAÇININ
Namazın işaretle belirtilen yerlerde kılınması gerektiği kaydedilen afişte, camiye giriş-çıkışlarda ve içeride güvenli mesafenin ihmal edilmemesi, namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temas ile musafahadan kaçınılması gerektiği belirtildi.

Ayrıca afişte, hastalık belirtisi taşıyanlara namazı evde kılmaları tavsiyesinde bulunuldu.

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