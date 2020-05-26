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Son dakika: İstanbul'da camiler cuma namazı için dezenfekte ediliyor! Camiler ne zaman ibadete açılacak? |Video
Son dakika haberi; 16 Mart tarihinden itibaren camiler yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ibadete kapatılmıştı. 29 Mayıs cuma günü camiler yeniden ibadete açılacak. Cuma günü öncesi camilerden hazırlıklar başladı. İstanbul'da birçok cami dezenfekte edildi.