Diyanet İşleri Başkanı'ndan bayram hutbesi!
Son dakika haberine göre; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgını nedeniyle camilerde kılınamayan Ramazan bayramı namazına ilişkin hutbe verdi. Erbaş, "Bugün buruk bir bayram sabahına uyandık, camilere koşup saf tutamadık. Ancak kalplerimizin aynı heyecanla attığı müddetçe mesafelerin önemi yoktur. Tedbirlerimiz sonuç verdi elhamdülillah. Camilerimizde cemaatle namaz kılacağımız günler yaklaştı." ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Ramazan Bayramı namazında hutbe irat etti.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Müslümanların aynı hissiyatı yaşadığı mübarek günlerdir. İnsan bu dünyaya alemlerin rabbine inanmak ve iyi işler yapmak için gelmiştir. Cenabı Hak bizleri ilahi bir fermanla birbirimize kardeş kılmıştır. Bugün buruk bir bayram sabahına uyandık, camilere koşup saf tutamadık. Ancak kalplerimizin aynı heyecanla attığı müddetçe mesafelerin önemi yoktur.Ailemiz en büyük hazinemizdir. Bütün müminler kardeşimizdir. Ana babamızı, akrabalarımızı, kardeşlerimizi arayalım, hal hatırlarını soralım, hayır dualarını alalım.
KİN VE NEFRET BESLEMEYİN
Bayramlar hürmete layık günlerdir, küskünlükleri, dargınlıkları sonlandıralım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, birbirinizin eksiğini bulmaya çalışmayın, birbirinize haset etmeyin, kin ve nefret beslemeyin birbirinize. Ey Allah'ın kulları kardeşler olun.
CAMİLERİMİZ AÇILIYOR
Aziz müminler Ramazan'ı Şerif'i geride bıraktık, ancak biliyor ki rabbimize karşı sorumluluğumuz ömrümüzün sonuna kadar devam edecektir. Salgın hastalık nedeniyle camilerimizde ibadete ara vermiştik. İnşallah 29 Mayıs Cuma günü camilerimiz kademeli olarak cemaatle ibadete açılacaktır.
Elbette bugünlere kolay gelmedik. Gece gündüz demeden çalışıp çabaladık, alınan tedbirlere uyduk elhamdülillah. Filli dualarımıza kalbi dualarımızla destek olduk.
CAMİDE ALINACAK TEDBİRLER
Camilerimiz cemaatle ibadete açıldıktan sonra da aynı tedbirlere uymak önceliklerimizdir. Sadece öğle ve ikinci vakitlerinde camilerimizde namaz kılacağız. 65 yaş üzeri büyüklerimiz ve 20 yaş altı kardeşlerimizle hastalık belirtisi taşıyan kardeşlerimiz biraz daha sabredecekler. Abdestimizi alarak ve kişisel seccademizi alarak camiye gelelim, maskemizi takalım ve evlerimize dönünceye kadar çıkarmayalım.
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