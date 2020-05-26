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HDP önünde eylemdeki babanın oğluna seslenişi yürek dağladı: Gel bize de bayram olsun

'da 18 ay önce aracılığıyla 'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Mustafa Biçer (18) için geçen yıl 3 Eylül'den beri hastası eşi ile birlikte oturma eylemi yapan 'in, hesabından oğluna seslenişi yürek burktu. Baba Biçer duygu yüklü mesajında, "3 bayramdır sensiz girdim, neredesin güzel oğlum. Sensiz bayram geçmiyor, geçmiyor oğlum. Anan hasta yataktadır, baban hasta gönlümdedir dön gel artık, bayram olsun bizlere de" dedi.

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Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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BABANIN OĞLUNA SESLENİŞİ YÜREK DAĞLADI

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle önündeki eyleme gidemeyen evlat nöbetindeki aileler, Ramazan Bayramı'nı buruk geçirdi. Oğlu Mehmet'i HDP il binası önünde yaptığı eylemle geri alan Hacire Akar'ın çağrısına ilk koşan ailelerden , eşi hastası ile birlikte 3 Eylül 2019'dan beri evlat nöbetini tutuyor. Tek erkek oğulları Mustafa'nın HDP aracılığıyla terör örgütü 'ya götürüldüğü iddiasıyla eylemini sürdüren Rauf Biçer, hesabından oğluna seslendi.

HDP önünde eylemdeki babanın oğluna seslenişi yürek dağladı: Gel bize de bayram olsun | Video HDP ÖNÜNDE EYLEMDEKİ BABANIN OĞLUNA SESLENİŞİ YÜREK DAĞLADI: GEL BİZE DE BAYRAM OLSUN | VİDEO

'DÖN GEL EVLAT, BİZE DE BAYRAM OLSUN'
Oğlu olmadan 3'üncü bayrama girdiğini belirten Biçer, duygu yüklü paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"3 bayramdır sensiz girdim, neredesin güzel oğlum. Sensiz bayram geçmiyor, geçmiyor oğlum. Anan hasta yataktadır, baban hasta gönlümdedir, sensiz bayram geçmiyor ki, dön gel artık, dön gel artık, bayram olsun bizlere de. Evimiz yasa dönüştü, sensiz geçmiyor ki bayram, dön gel oğlum, dön gel, bayram olsun bizlere. Sensiz geçmiyor ki günler, her gün gözümden yaş akar. Artık çekilmiyor hayat, yaşanmaz hale gelmişiz, kalbim artık yaralandı, anan hasta yataklarda, dön gel evlat, dön gel artık. Bayram olsun bizlere de bu hasretlik bitsin evlat, kimler gülmedi ki bize, düşmanın gönlü hoş oldu, bitir artık bu hasreti. Ne gecem var ne gündüzüm, gözüm hep kuzum yoldadır, bir haber bekliyorum, dön gel artık."

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