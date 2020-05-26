HDP önünde eylemdeki babanın oğluna seslenişi yürek dağladı: Gel bize de bayram olsun
Diyarbakır'da 18 ay önce HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Mustafa Biçer (18) için geçen yıl 3 Eylül'den beri kanser hastası eşi Ayşegül Biçer ile birlikte oturma eylemi yapan Rauf Biçer'in, sosyal medya hesabından oğluna seslenişi yürek burktu. Baba Biçer duygu yüklü mesajında, "3 bayramdır sensiz girdim, neredesin güzel oğlum. Sensiz bayram geçmiyor, geçmiyor oğlum. Anan hasta yataktadır, baban hasta gönlümdedir dön gel artık, bayram olsun bizlere de" dedi.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle HDP önündeki eyleme gidemeyen evlat nöbetindeki aileler, Ramazan Bayramı'nı buruk geçirdi. Oğlu Mehmet'i HDP il binası önünde yaptığı eylemle geri alan Hacire Akar'ın çağrısına ilk koşan ailelerden Rauf Biçer, eşi kanser hastası Ayşegül Biçer ile birlikte 3 Eylül 2019'dan beri evlat nöbetini tutuyor. Tek erkek oğulları Mustafa'nın HDP aracılığıyla terör örgütü PKK'ya götürüldüğü iddiasıyla eylemini sürdüren Rauf Biçer, sosyal medya hesabından oğluna seslendi.
'DÖN GEL EVLAT, BİZE DE BAYRAM OLSUN'
Oğlu olmadan 3'üncü bayrama girdiğini belirten Biçer, duygu yüklü paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"3 bayramdır sensiz girdim, neredesin güzel oğlum. Sensiz bayram geçmiyor, geçmiyor oğlum. Anan hasta yataktadır, baban hasta gönlümdedir, sensiz bayram geçmiyor ki, dön gel artık, dön gel artık, bayram olsun bizlere de. Evimiz yasa dönüştü, sensiz geçmiyor ki bayram, dön gel oğlum, dön gel, bayram olsun bizlere. Sensiz geçmiyor ki günler, her gün gözümden yaş akar. Artık çekilmiyor hayat, yaşanmaz hale gelmişiz, kalbim artık yaralandı, anan hasta yataklarda, dön gel evlat, dön gel artık. Bayram olsun bizlere de bu hasretlik bitsin evlat, kimler gülmedi ki bize, düşmanın gönlü hoş oldu, bitir artık bu hasreti. Ne gecem var ne gündüzüm, gözüm hep kuzum yoldadır, bir haber bekliyorum, dön gel artık."
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