Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yapılan saldırı kabul edilemez
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasadışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez." dedi.
Dün İzmir'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapıldı
İzmir Müftülüğü konu ile bir açıklama yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yaşanan olay sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan da çok sert bir tepki geldi.
"ÇİRKİN SALDIRI ASLA KABUL EDİLEMEZ"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasad��şı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez." mesajını paylaştı.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Son dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan'dan Aliyev'e kurlama
- Ankara'da ATM çetesine operasyon: 3 gözaltı
- Bakan Selçuk'tan Ardahan'daki öğretmenlerle buluştu
- 1 Haziran'da nereler açılacak?
- ATA AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı
- Hırsızlık şebekesi iş üstünde yakalandı
- Dışişleri'nden flaş Libya ve Hafter açıklama!
- İmamoğlu yapmamıştı! Ve tamamlandı
- Milletvekillerinden cami provokasyonuna sert tepki
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Normalleşme takvimi açıklandı! 1 Haziran'da nereler açılacak? Spor salonları, sürücü kursları, kütüphaneler...
- Son dakika: ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama! 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman?
- Emekliye intibak müjdesi var mı? 2020 İntibak yasası son durum nedir? 355 TL intibak zammı ne oldu?
- Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir'de maske takmak zorunlu mu?
- Son dakika: Bayramda mezar ziyareti yasak mı? Sokağa çıkma yasağında kabir ziyareti yapılacak mı?
- e-Devlet şifresi nasıl alınır? 65 yaş üstü memleket izni seyahat izin belgesi nasıl alınır? Genelge yayımlandı!
- Bankalardan bayram müjdesi! Peş peşe açıklandı! En uygun bayram kredisi veren bankalar hangileri?
- Bayramın birinci günü ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Ramazan ne zaman bitiyor?
- THY son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? İç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?
- HES kodu nedir? Seyahatte yeni dönem nasıl olacak? Uçak ve tren seyahati HES kodu nasıl alınır?
- Bayramda otobüs seferleri var mı? Özel araç seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet başvuru formu
- Son dakika: ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanır?