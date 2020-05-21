Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yapılan saldırı kabul edilemez

Dün İzmir'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapıldı

İzmir Müftülüğü konu ile bir açıklama yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.



Yaşanan olay sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan da çok sert bir tepki geldi.



"ÇİRKİN SALDIRI ASLA KABUL EDİLEMEZ"



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasad��şı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez." mesajını paylaştı.