Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan camilerin açılması hakkında açıklama! Cuma namazları...

Diyanet TV'de canlı yayınlanan "İftarı Beklerken" programına konuk olan Erbaş, koronavirüs nedeniyle ramazanda evlerin birer mescide dönüştürüldüğünü, yuvalarda çocuklar ve eşlerle şu ana kadar tadılmayan güzelliklerin tadıldığını söyledi.

Evlerde iftarlar yapıldığını, teravih namazı kılındığını, Kur'an-ı Kerim ve kitap okunduğunu aktaran Erbaş, "Bu ramazan birbirimizin farkına vardık. Anı yaşadık, yarını umutla bekledik, dünü tefekkür ettik, dünden ders almaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Yapılan araştırmalara göre salgın sürecinde insanların ibadetlere olan ilgisinde ve kitap okuma oranlarında artış olduğuna dikkati çeken Erbaş, İslam'ın yeryüzünde insanoğluna nasip olmuş en büyük nimet olduğunu vurguladı.

"İSLAM KÜÇÜCÜK ŞEYLERİ DAHİ KURTULUŞUMUZA VESİLE KILIYOR"

Erbaş, "İslam dinini Rabbimizin bütün insanlığa kurtuluş vesilesi olarak gönderdiğini, bunun da en büyük nimet olduğunu Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Bunu çok iyi bir şekilde anlamalıyız. İslam küçücük şeyleri dahi kurtuluşumuza vesile kılıyor." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin 100 yıl önce Hacı Bayram Camisi'nde Kur'an ile kurbanlarla, dualarla atıldığını anımsatan Erbaş, "Bu vesile ile hem İstiklal Marşı şairimize rahmet diliyor hem de milli mücadelede bu toprakların düşman işgalinden kurtuluşunda mücadele eden tüm şehitlerimize, gazilerimize, tüm devlet büyüklerimize Rabbimden rahmet diliyorum. İnsanoğlu fanidir işte. 100 sene önce neler yaptılar, biz bugün onları hayırla yad ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında cemaatle namaza ara verilen camilerde 29 Mayıs Cuma günü yeniden cemaatle namaza başlanacağını hatırlatan Başkan Erbaş, şunları kaydetti:

"29 Mayıs'tan itibaren cuma namazlarımızla birlikte tedbirlerimizi alarak başlayacağız. Bununla ilgili geniş katılımlı bir toplantı yaptık. İçişleri Bakan Yardımcımız, Sağlık Bakan Yardımcımız da katıldılar. Perşembe günü yine bir toplantı yapacağız. Tedbirlerimizi alıp ondan sonra inşallah hasret, özlem bitecek. Vatandaşlarımızın biraz daha sabırlı olmasını bekliyoruz. Görüyorum, gerçekten cami ve cemaat için sabırsızlanmak güzel bir şey. Bu sevindiriyor ama yaşadığımız salgın da bizim çok tedbirli olmamızı gerektiriyor. Ben buradan devletimizin başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere bütün çalışanlarına bu süreçteki gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. Gece, gündüz demediler. Ülkemiz, bu salgınla mücadele noktasında dünyaya örnek oldu."

İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik eden Erbaş, gecenin birlik ve beraberliğe, insanlığın sıhhat, hidayet, barış ve huzuruna vesile olması niyazında bulundu.