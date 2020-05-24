Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan bayram mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Bayramı mesajında, tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederek, "Evlerimizde geçirmek zorunda olduğumuz bu günlerde, iletişim imkanlarıyla anne-babamızın, büyüklerimizin, akraba ve yakınlarımızın halini-hatırını soralım, gönüllerini alalım" dedi.
Erbaş, bayramların insanları aynı niyet ve gayeyle ümmet olma şuurunda buluşturan, kardeşlik duygularını pekiştiren, inanç ve medeniyet değerlerini hatırlatan ilahi armağanlar olduğuna işaret ederek, "İnanç, ibadet ve kültürümüzü huzur atmosferinde mezceden; Müslüman olma ve Müslüman kalma bilincimizi tazeleyen, birlik olma irademizi canlı tutan ve tarih sahnesinde bize süreklilik kazandıran müstesna zaman dilimleridir bayramlar. Şimdi bir taraftan rahmet ve mağfiret mevsimi Ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü taşırken diğer taraftan da muhabbet ve kardeşlik iklimi bayrama ulaşmanın heyecanı ve sevinci içerisindeyiz. İbadet ve iyiliklerle geçirdiğimiz bir ayın kalbimize ve hayatımıza getirdiği huzur ve bereketi yaşıyoruz. Yardımlaşma ve paylaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı kutlu bir mevsimin bayramını idrak ediyoruz" dedi.
Bayramların hep beraber yaşandığında hakiki manasını bulduğunu ifade ederek, "Bunun için, evlerimizde geçirmek zorunda olduğumuz bu günlerde de, telefon ve iletişim imkanlarıyla sevdiklerimizle bayramlaşalım. Başta anne-babalarımız olmak üzere büyüklerimizin, akraba ve yakınlarımızın halini-hatırını soralım, gönüllerini alalım. Mazlumların, gariplerin, muhtaçların, yetimlerin de bayram sevincini yaşamalarına katkıda bulunalım. Özellikle evlerimizde çocuklarımızın bayramın heyecanını yaşamalarını sağlayalım. Ahirete irtihal eden sevdiklerimizi dualarla yad edelim" ifadelerini kullandı.
"ALLAH'IN İZNİ VE İNAYETİYLE GELECEK GÜZEL GÜNLERE DAİR UMUDUMUZU ARTIRMAKTADIR"
Bugün dünyanın yüz binlerce insanın ölümüne sebep olan ve milyonlarca insanı derinden etkileyen bir virüsün sebep olduğu sancılı ve sonucu belirsiz bir süreçten geçtiğini vurgulayarak "Bu bağlamda küresel boyutta insanlığın bir endişe, umutsuzluk, çaresizlik ve özgüven sarsılması yaşadığı da bir gerçektir. Dolayısıyla bizim gereken tüm tedbirleri alarak azim ve ümitle, sabır ve metanetle, tevekkül ve dua ile mücadeleye devam etmemiz ve insanlığa da bu manada rehberlik etmemiz gerekmektedir. Zira biliyoruz ki, aziz milletimiz, geçmişten günümüze savaş, doğal afet, salgın hastalık ve ekonomik sıkıntılar gibi nice badirelerin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla üstesinden gelmiştir. Nitekim bu zorlu süreçte, devletimizin ve milletimizin beraberce ortaya koyduğu takdire şayan tavır da bunu göstermektedir. Önemle ifade etmeliyim ki kadirşinas milletimizin bu asil tutumu, Allah'ın izni ve inayetiyle gelecek güzel günlere dair umudumuzu artırmaktadır" ifadelerine yer verdi.
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