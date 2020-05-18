Bodrum Belediyesi'nden Yılmaz Özdil'e şok! Karar doğru, yıkılsın
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’in Bodrum Bitez’deki villasının kaçak bölümlerinin yıkılması ile kararın yürütmesini durduran Muğla 1. İdare Mahkemesi’ne Bodrum Belediyesince başvuru yapıldı. CHP’li belediye, kaçak bölümlerin yıkılması ile ilgili encümen kararının doğru olduğunu belirtti.
Sabah gazetesinden Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre; Bodrum Belediye Başkanlığı, Bitez Mahallesi'ndeki 349 ada 4 parselde Sözcü yazarı Yılmaz Ozdil'in eşine ait taşınmaz ile ilgili 08 Mayıs 2020 tarih ve 2645 sayılı Belediye Encümen kararıyla ruhsatsız imalat yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı ile birlikte para cezası kesilmesine karar vermişti.
Belediye Fen ve İmar Dairesi ekipleri söz konusu yapıda 04 Mayıs 2020 tarihinde yaptığı yerinde incelemede, bazı teknik tespitler yaptıkları belirtildi.
Yapının mevcut durumunda, onaylı yapı ruhsatı eki mimari proje dışında;müştemilat (18,00 m²), jeneratör odası (13,50 m²), bahçe deposu (9,50 m²),
Ve zemin terası altında ilave oda(81,00 m²) bulunduğu belirtildi.
Belediyeden mahkemeye gönderilen yazıda, ayrıca teras üst örtü/pergola projedeki gösteriminden (ahşap mertekler) farklı olarak çelik konstrüksiyon üzeri ahşap kaplama (üzeri kiremit) şeklinde imal edildiği ve projeden farklı olarak binanın sağ ve sol cephesinde büyütüldüğü kaydedildi. Bu işlemin iskan sonrası yapıldığına dikkat çekildi.
Yazıda bu düzenlemeleri kapsayan, Yapı Kayıt Belgesi'nin "Konut-1 bağımsız bölüm-310,00 m²" olarak düzenlendiği, yıkım kararının doğru olduğu kaydedildi.
Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH
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