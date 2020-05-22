Son dakika: Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’e mahkemeden çifte ret!
Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’in Bodrum Bitez’de bulunan muhteşem manzaralı villasının kaçak bölümleri ile ilgili Muğla 1. İdare Mahkemesi’nden çifte karar çıktı. Mahkeme, Bodrum Belediyesi encümeninin villanın kaçak bölümlerinin yıkımı ile ilgili Özdil ailesinin istediği yürütmeyi durdurma kararına gerek olmadığına hükmetti. Ayrıca mahkeme, Özdil ailesinin yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin yürütmeyi durdurma talebini de yerinde görmedi.
Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'de muhteşem manzaralı villasında kaçak inşaat çalışması yapıldığı, ruhsata göre 142,5 metrekare ofis olması gereken yapının 310 metrekarelik bir villaya dönüştürüldüğü ortaya çıkmıştı. İmar affından faydalanan Özdil'in 31 Aralık 2017'den sonra bile yapıya kaçak eklentiler yaptığı saptanmıştı.
Olayın patlak vermesi ardından Muğla İl Çevre Müdürlüğü, Hülya Özdil adına verilen yapı kayıt belgesinin iptaline karar verirken Bodrum Belediyesi encümeni de villanın kaçak bölümlerinin yıkılması ile ilgili karar almıştı. Özdil ailesi kaçak bölümleri kendisi yıkmayınca Bodrum Belediyesi ekipleri villanın kapısına dayanmıştı.Karar 13 Mayıs günü saat 09:00 sıralarında uygulamaya konulduğu sırada Hülya Özdil'in avukatı Muğla İdare Mahkemesi'ne başvurarak yıkım hakkında işlemi uygulayan idare savunma verinceye kadar 'yürütmeyi durdurma' kararı almıştı.
ÇİFTE RET
Bugün Özdil ailesinin kaçak yapılı villası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yıkım kararını veren Bodrum Belediyesi ve yapı kayıt belgesini iptal eden Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün savunmalarının mahkemeye ulaşması üzerine Muğla 1. İdare Mahkemesi'nden çifte karar çıktı.
YIKIM ÖNÜNDE ENGEL KALMADI
Mahkeme, Bodrum Belediyesi encümeninin villanın kaçak bölümlerinin yıkımı ile ilgili kararını yürütmesinin durdurulması talebini 'hukuka uygun olduğu' gerekçesiyle reddetti. Daha önce idarenin savunma vermesi için işlemi geçici olarak durduran mahkemenin yürütmeyi durdurma ile ilgili son karar 'ret' yönünde oldu. Böylece Yılmaz Özdil'in villasının kaçak bölümlerinin yıkılmasının önünde hiçbir engel kalmadı.
Söz konusu kararda, ilgili kanunda belirtilen idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartların oluşmadığı anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin reddine oy birliği ile karar verildiği belirtildi.
YAPI KAYIT BELGESİNİN İPTALİ İLE İLGİLİ KARAR
Muğla 1. İdare Mahkemesi bir başka kararında ise, yapı kayıt belgesinin iptaline yürütmeyi durdurma talebini ele aldı. Mahkeme, yapı kayıt belgesi işleminin iptalinin hukuka uygun olduğu için yürütmeyi durdurma kararı verilmesine gerek olmadığına hükmetti.
Bu kararda ise, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. Maddesinin 2. Fıkrasına atıfta bulunularak; "Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler…" denildi.
İki davada ret ya da kabul yönündeki nihai karar ilerleyen süreçte verilecek.
(Hayrettin ŞAŞMAZ/SABAH)
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