Macar basınından övgü dolu sözler: Türk SİHA'ları Libya'da gidişatı değiştirdi
Macar Magyar Nemzet gazetesi, Türkiye'nin kendi üretimi olan yeni nesil silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Libya Hükümeti'ni darbeci Hafter'e karşı destekleyerek savaşın gidişatını değiştirdiğini yazdı.
Magyar Nemzet gazetesinin David Laszlo imzalı haberinde, Türkiye'nin, yaptığı yatırımlar neticesinde bugün bağımsız bir savunma sanayisine sahip olduğu ve ürettiği teçhizatı ihraç etmeye başladığı belirtildi.
Haberde, Türkiye'nin, Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Libya Hükümeti'ni destekleyerek savaşın gidişatını değiştirdiği, Türk silahlarının sahada da kendini ispat ettiği kaydedildi.
"Türkiye'nin başka ülkeleri zengin etmek yerine kendi bağımsız savunma teknolojisini geliştirdiği" vurgulanan haberde, 'Türkiye kendi savaş uçağını, uçak gemisini, zırhlı araçlarını geliştiriyor ve bu arada ürettiği dronelar da çok iyi işler çıkarıyor.' denildi.
Gazeteye konuşan Türkiye Uzmanı Zoltan Egeresi, Türkiye'nin 1952'de NATO üyeliği sonrası Soğuk Savaş döneminin başlarında savunma teknolojisinde tamamen ABD'ye bağımlı olduğuna, 1974 Kıbrıs müdahalesi neticesinde ABD tarafından Türkiye'ye uygulanan ambargo sonrası Türkiye'nin kendi savunma sanayisine yatırım yapmaya başladığına dikkat çekti.
Egeresi, 'Kendi savunma sanayisini geliştirme konusunda 1990'lardan itibaren adımların atıldığını ama gerçek atılımın 2002'den bugüne kadar iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde yapıldığını görüyoruz.' diye konuştu.
Egeresi, Türkiye'nin son 10 yılda Altay tankı, Fırtına obüsü, T-129 Atak helikopteri gibi ses getiren projelere imza attığına dikkat çekti.
Türkiye'nin ürettiği savunma teknolojisini iyi ilişkilere sahip olduğu bazı ülkelere ihraç da ettiğini belirten Egeresi, 2014-2018'de ihracatını yüzde 170 artırdığını ve geçen yıl 2,7 milyar dolarlık silah ihracatı gerçekleştirdiğini söyledi.
Egeresi, Türk savunma sanayisine Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Macaristan'ın da ilgi gösterdiğini, basında yer alan haberlere göre Macaristan'ın zırhlı muharebe aracı Ejder Yalçın'la ilgilendiğini de sözlerine ekledi.
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