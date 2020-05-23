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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 83 milyona bayram mektubu

Son dakika haberine göre Başkan 'ın mesajı, tüm hanelere tebrik mektubu olarak da gönderildi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajı aynı zamanda bütün milletimize bir tebrik mektubu olarak da gönderilmiştir." denildi.

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Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 83 MİLYONA MEKTUP

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolayısıyla yayımladığı mesajın, Türkiye genelinde hanelere dağıtılarak bütün vatandaşlara ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajı aynı zamanda bütün milletimize bir tebrik mektubu olarak da gönderilmiştir." denildi.

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