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İdlib’de rejim komutanı Süheyl El Hasan SİHA ile vuruldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
İDLİB’DE REJİM KOMUTANI SÜHEYL EL HASAN SİHA İLE VURULDU

'de rejimin en kanlı saldırılarını gerçekleştiren el-Hasan, harekâtında Serakib bölgesine düzenlenen operasyonunda ile vurulduğu ve durumunun ağır öğrenildi. Ağır yaralanan rejim komutanının yüzlerce sivilin öldüğü, binlercesinin yaralandığı ve göçe zorlandığı saldırılarını yöneten isim olduğu belirtildi.

harekatında rejim güçlerine çok ağır bir darbe daha vuruldu. 'de rejimin sivilleri hedef alan kanlı saldırılarını yöneten el-Hasan'ın, 'nın Serakib'e düzenlediği hava operasyonunda ağır yaralandığı öğrenildi.

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YÜZLERCE SİVİLİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRILARININ TALİMATINI VERDİ
Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre Süheyl el-Hasan'ın, Serakib'in dış mahallelerinde bulunduğu sırada konumunun belirlendiği, operasyonuyla bombalandığı belirtildi. Rejim komutanı Süheyl el-Hasan'ın yoğun bakımda olduğu ifade edildi. Suriye Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanlığı'nın birçok biriminde görev yapan Süheyl El-Hasan'ın, 'de yüzlerce sivilin öldürüldüğü hava saldırılarının talimatını veren isim olduğu biliniyor.

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