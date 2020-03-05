İdlib’de rejim komutanı Süheyl El Hasan SİHA ile vuruldu
Suriye'de rejimin en kanlı saldırılarını gerçekleştiren Kaplan Tugayları Komutanı Süheyl Selman el-Hasan, Bahar Kalkanı harekâtında Serakib bölgesine düzenlenen operasyonunda SİHA ile vurulduğu ve durumunun ağır öğrenildi. Ağır yaralanan rejim komutanının yüzlerce sivilin öldüğü, binlercesinin yaralandığı ve göçe zorlandığı İdlib saldırılarını yöneten isim olduğu belirtildi.
Bahar Kalkanı harekatında rejim güçlerine çok ağır bir darbe daha vuruldu. Suriye'de rejimin sivilleri hedef alan kanlı saldırılarını yöneten Kaplan Tugayları Komutanı Süheyl Selman el-Hasan'ın, TSK'nın Serakib'e düzenlediği hava operasyonunda ağır yaralandığı öğrenildi.
YÜZLERCE SİVİLİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRILARININ TALİMATINI VERDİ
Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre Süheyl el-Hasan'ın, Serakib'in dış mahallelerinde bulunduğu sırada konumunun belirlendiği, SİHA operasyonuyla bombalandığı belirtildi. Rejim komutanı Süheyl el-Hasan'ın yoğun bakımda olduğu ifade edildi. Suriye Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanlığı'nın birçok biriminde görev yapan Süheyl El-Hasan'ın, İdlib'de yüzlerce sivilin öldürüldüğü hava saldırılarının talimatını veren isim olduğu biliniyor.
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