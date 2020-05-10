Türkiye'den yeni SİHA hamlesi! Anka+ ve AKSUNGUR envantere girecek

Üretildikleri günden bu yana başarılarıyla anılan ülkemizin yerli ve millî ürünler, İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerimize destek vermeye devam ediyor. Yakın zamanda ANKA+(Plus) ve AKSUNGUR güvenlik güçlerinin envanterine girecek.

Ülkemizin yerli ve millî ürünleri İdlib'de yaşanan menfur saldırı sonrası ülkemizin başlattığı Bahar Kalkanı Harekâtı'nda önemli başarılara imza atıyor. Harekâtın ilk saatlerinden itibaren operasyon alanında aktif bir şekilde kullanılmaya başlanan ve hârekatın seyrinde önemli bir rol oynayan ANKA İHA Sistemi'miz 40.000 saatin üzerinde gerçekleştirdiği uçuşlarla anılıyor.



ANKA'nın gelişmiş modeli olan ANKA+'ın artırılan faydalı yük kapasitesi ile KGK ve HGK entegrasyonu sayesinde daha etkili vuruş kabiliyetine sahip olacak. AKSUNGUR'un envantere girmesi ile İHA'ların etkinliğinin daha da artması bekleniyor.

Uzun Erimli Vurucu Mühimmat ve Kitleri | HGK ve KGK

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve Kale Grup tarafından üretilen KGK (taşıyıcı platform hızına bağlı olmak üzere) düşük irtifadan bırakıldığında ~37 km yüksek irtifadan bırakıldığından ~111 km'ye kadar menzilde yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyeti sağlıyor. TÜBİTAK SAGE hem HGK ve KGK için ikili taşıma salanı geliştiriyor; böylece hava platformlarının mühimmat taşıma kapasitesi artırılmış olacak.

Kanatlı Güdüm Kiti, mevcut güdümsüz 1000 lb'lik MK-83 ve 500 lb'lik MK-82 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmatlara çeviren kanatlı bir güdüm kitidir. Böylece mevcut bombalara, her tür hava koşulunda, 100 km'nin üzerinde bir mesafeden atıldığında bile, 10 m sapma değerine kadar yüksek hassasiyetli vuruş yeteneği kazandırmaktadır. Bu da uçakların tehlikeli bölgeye yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevlerini tamamlamalarını sağlamaktadır.

Hassas Güdüm Kiti (HGK) Tübitak SAGE tarafından geliştirilmiş olup Aselsan tarafından üretimi gerçekleştirilmektedir. 40000 ft irtifada 25 km menzile ulaşan HGK, mevcut 2,000lb MK-84 ve NEB bombalarını akıllı bombaya çeviren teknolojinin son ürünü, her tür hava koşulunda, uzak mesafeden atıldığında bile, 6.3 m sapma değerinde yüksek hassasiyetli vuruş yeteneği kazandıran bir güdüm kitidir. Bu da uçakların tehlikeli bölgeye yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevlerini tamamlamalarını sağlamaktadır.