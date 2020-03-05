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Fransız L'Opinion gazetesi: Türkiye SİHA alanında Fransa'yı geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
TÜRKİYE SİHA ALANINDA FRANSA'YI GEÇTİ

'nin son dönemlerde sınır ötesi harekâtlarda kullandığı ve en son olarak da ’nin kentinde başlattığı ’nda tüm gücünü ortaya koyduğu operasyonları dünya basınında büyük etki yarattı. Fransız L'Opinion gazetesi haberinde Türkiye'nin 10 yıldır ulusal sanayi kapasitesini geliştirdiği ve SİHA alanında gibi ülkelerin önüne geçtiği belirtildi.

Fransız L'Opinion gazetesinin haberinde, 'nin, 'nı, rejiminin 'i ele geçirmesini önlemek için düzenlediği vurgulandı.

"TÜRKİYE NET OLARAK BU ALANDA FRANSA GİBİ ÜLKELERİ GEÇTİ"

Türkiye'nin, 'nun standartlarında operasyon düzenlediği aktarılan haberde, "Bir haftadır, Türk ordusu SİHA konusundaki kapasitelerini çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Türkiye on yıldır ulusal sanayi kapasitesini geliştirdi. Türkiye net olarak bu alanda Fransa gibi ülkeleri geçti." ifadeleri kullanıldı.



TÜRK SİHALARINA ÖVGÜ

Haberde, bu 'ların Fransız ordusunun kullandıklarından daha küçük ancak maliyetinin daha düşük ve etkili olduğu kaydedildi.



"TÜRKİYE GÜCÜNÜ ORTAYA KOYDU"

Türkiye'de şu an performansı daha güçlü SİHA'ların üretildiği belirtilen haberde, Türk ordusunun elektronik savaş alanındaki kapasiteleri sayesinde Rusların desteği olmadan operasyon düzenleyebildiğini ortaya koyduğunun altı çizildi.





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