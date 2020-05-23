23 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü

Son dakika haberine göre Başkan , Başkanı ile telefonda görüştü. Görüşmede başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN ABD BAŞKANI TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan , Başkanı ile telefonda görüştü. Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Son dakika: Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında kritik görüşme! İki lider Libya ve Suriye konularını ele aldı ERDOĞAN VE TRUMP ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME! VİDEO

İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınmıştır.

İki lider, bölgemizde barış ve istikrarın tesisi amacıyla yakın siyasi ve askeri iş birliğimizin sürdürülmesi hususunda mutabık kalm��şlardır.

Milletlerimizin koronavirüs salgınıyla mücadele noktasında dayanışma içinde oldukları yeniden teyit edilmiştir."

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 83 milyona bayram mektubu SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 83 MİLYONA BAYRAM MEKTUBU

Başkan Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti! 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'u da unutmadı BAŞKAN ERDOĞAN ANNE VE BABASININ KABRİNİ ZİYARET ETTİ! 15 TEMMUZ ŞEHİDİ EROL OLÇOK'U DA UNUTMADI
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA