AK Parti'den CHP'li Faik Öztrak'a çok sert tepki: Daha önce görülmemiş siyasi barbarlık
AK Parti'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İHA ve SİHA'ların mimarı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a dil uzatan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a sert tepki geldi. İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Siz muhalefet değilsiniz. Ülke, millet, teknoloji düşmanı ilkel bir kabilesiniz." dedi. AK Parti Sözcüsü Çelik ise "Daha önce görülmemiş siyasi barbarlıktır." ifadelerini kullandı.
CHP Sözcüsü Öztrak'ın Bakan Albayrak ve Selçuk Bayraktar'ı hedef alan sözlerine AK Parti Sözcüsü Çelik sert tepki göstererek, 'Cumhurbaşkanımıza ve partimize karşı yürütmeye çalıştığınız yıkım siyasetine aile değerlerini karıştırmanız siyasi hayatımızda daha önce görülmemiş bir barbarlıktır.' dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Öztrak'ın skandal ifadelerine sert tepki gösterdi. Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerine tepki gösterdi. Çelik, açıklamasında, şunları kaydetti: "CHP Genel Merkezi'nde 'Mutfakta biri mi var?' sorusunun cevabı belli. Mutfak, toplumumuzun en temel değerlerine saldıran bir kafa tarafından tamamen ele geçirilmiş. Sözcülerin dili, aile değerleri başta olmak üzere her şeye saldırmakta barbarlık sınırını geçti. CHP sözcülerine kaç kere söyledik; Aile değerleri üzerinden siyaset yapmayın. Cumhurbaşkanımıza ve partimize karşı yürütmeye çalıştığınız yıkım siyasetine, aile değerlerini karıştırmanız siyasi hayatımızda daha önce görülmemiş bir barbarlıktır. Siyasi hayatımızın en yakıcı günlerinde bile aile üzerinden siyaset yapmamak temel bir değerdi. Siyasi tartışmalarda, siyasi yaklaşım üretmek yerine, aileye saldırmak gibi ahlak dışı ve barbar bir yaklaşımı da siyasete siz soktunuz."
'AİLEYİ SİYASET KONUSU YAPMAK BARBARLIKTIR'
Açıklamasının devamında, CHP sözcülerinin kullandığı dili eleştiren Çelik, şunları ifade etti: "Faydası yok ama yine de tekrar söyleyelim; Siyasette siyasi akılla var olmaya çalışın. Siyasi barbarlık yapmayın. Siyasi akıl ve siyasi ahlaka dayanan dil herkese lazımdır. Siyasi akıl konusundaki giderek büyüyen cari açığınızı argo ile kapatmaya çalışmayın. CHP sözcülerinin dili dil olmaktan çıktı artık, bir enfeksiyon aracına dönüştü. Hangi partiden olursa olsun tüm vatandaşlarımız aile değerleri konusunda hassastır. Toplumumuzda temel değerler konusundaki hassasiyet partiler üstü bir hassasiyettir. Partileri farklı olsa da tüm vatandaşlarımız için aile temel bir değerdir. Aile kavramını siyaset konusu yapmak barbarlıktır. Bu barbarlığa, hangi partiden olursa olsun tüm vatandaşlarımız karşıdır. Siyasi muhalefet demokratik haktır, siyasi barbarlık ahlak dışı bir tutumdur. Muhalefet etmek için siyasi akılla yaklaşım üretin, barbarlıkla aile değerlerine saldırmayın."
'TEKNOLOJİ DÜŞMANI İLKEL KABİLE
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İHA ve SİHA'ların mimarı Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile alay etmeye çalışan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a sert sözlerle yüklendi.
'Özalan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"CHP sözcüsü Faik Öztrak, ürettiği İHA'lar ve SİHA'larla ordumuzu güçlendiren Selçuk Bayraktar'a dil uzatarak alaycı şekilde 'havacı' demiş. PKK, Esed, Hafter vuruldukça, CHP ve ortakları ağlıyor. Siz muhalefet değilsiniz. Ülke, millet, teknoloji düşmanı ilkel bir kabilesiniz."
ÖMER ÇELİK: DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR BARBARLIK
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