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DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu cezaevinde de provokasyon peşinde! Sosyal medya hesabından tweet atıldı

Terör örgütü DHKP-C’yi sosyal medyada destekleyerek terör örgütü propagandası yapan çakma tutuklanmıştı. Kulaçoğlu'nun hesabından tweet atıldı.

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Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
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CEZAEVİNDE DE PROVOKASYON PEŞİNDE!

'ı makamında şehit eden terör örgütü DHKP-C'yi sosyal medyada destekleyen ve terör örgütü propagandası yapan çakma tutuklanmıştı. Kulaçoğlu'nun hesabından tweet atıldı.

Terör örgütü 'nın siyasi uzantısı 'nin terör tutuklusu eski eş başkan 'ın hesabından paylaşım yapılmasına da gönderme yapan Kulaçoğlu'nun hesabından atılan tweette şu skandal ifadeler kullanıldı:

"Canlar, dostlar, yoldaşlar! merhaba... Madem beni tweetlerim yüzünden "rehin" aldılar rahatsızlık vermeye devam edeyim diye düşündüm. Her ne kadar tecrit koşullarında kettle bulamasam da tweet atabiliyorum. Gerisi onların problemi. #BirHayaletDolaşıyor ;)"

DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu'nun hesabına girerek provokasyon yapmasına destek olan şahıs hakkında da yetkili mercilerin harekete geçmesi bekleniyor.

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