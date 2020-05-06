Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar İBB ile olan sözleşmelerini feshedeceklerini açıkladı
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, CHP'li Veli Ağbaba'nın iftiralarına tepki gösterdi. Tarafsız Bölge programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Bayraktar, İBB ile olan sözleşmelerini feshedeceklerini açıkladı.
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Tarafsız Bölge programında CHP'li Veli Ağbaba'nın çirkin iftiralarına cevap verdi.
Bayraktar, İBB ile olan sözleşmelerini feshedeceklerini açıkladı.
CHP'Lİ AĞBABA'NIN İFTİRALARINA CEVAP
Seçim döneminde böyle kirli bir kampanya başlattılar. Biz hemen mahkemeye verdik. Biz bırakın para almayı biz emek verdik. Gönüllüler gitmişler devletin hastanesinde ücretsiz ekipmanları ile hastaları tedavi etmişler. O sırada hastaneye ilave bölümler yapılmış orada da hastaları tedavi etmişler. Doktorlar krizde destek vermişler. Vakıf para harcamış bu gönüllüğü oluşturmuş. Sonra diyorsunuz ki siz buradan destek aldınız. Biz emek verdik. T3 Vakfı öğrencilere eğitim veriyor. Bu öğrenciler A,B,C partisinden öğrencilerden değil.
Bizim vakıf bursiyelerlerimiz var. Eğitim veriyoruz. Belediyenin yerlerinde. Belediye ile ortak protokolümüz var. Belediyenin yönetimi değiştiğinde siyasi bakmadığımızdan dolayı onlarda devam etmek istediler.
Belediyenin internet kafe olarak kullandığı atıl yerler var. Biz T3 vakfı olarak kimseden bağış kabul etmedik. Bizim 1 metrekare yer aldığımız tahsis yok.
Eğitim görenler bir sınava giriyorlar. Onlardan çok az bir kesimi seçiliyor belediye yerinde bizim öğretmenlerimiz tarafından eğitim veriliyor. Biz destek veriyoruz ama destek almışız gibi gösteriliyoruz. Destek yok, biz destek verdik.
Seçimlerden önce para aldınız demişti o zaman da mahkemeye vermiştik.
Biz vakıf olarak bu prensiple kurulduk. Bizim vakfımızın misyonu ile ilgili. Büyük işler büyük paralarla yapılmaz. Büyük inançlarla motivasyonla yapılıyor bu işler. Bizim çalıştığımız şey milli teknoloji hamlesinin ne kadar önemli olduğu.
BAYRAKTAR'DAN İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI
Genç kardeşlerimiz adına çok üzülüyorum. Bu çocuklar İHA-SİHA yapacak. Biz hayatımız koymuşuz. Benim 4 senem Güneydoğu'da geçti .Zeytindalı harekatında kabinde 4 ay yattım. Ondan sonra siz şöyle yaptınız diye tutturuyorsunuz. Bu çocuklar ruhunu koymuş işe. Sonra sen oturduğun yerden kirli siyaset yapıyorsun. Burada hukuksuzluk varsa Ekrem İmamoğlu ile ortak yapıyoruz bir böyle bir şey yok. Maddi destek yok.
"İBB İLE PROTOKOL FESHEDİLECEK"
Bir suç varsa madem CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı deniliyor ya, suç varsa İBB ile beraber yapılıyor. Sayın İmamoğlu'na çağrıda bulundum lütfen bu iftiraları tekzip edin. Ya siyaseten söyleyemedi ya da bu iftiralara sessiz kaldı. Sonrasında çok yakın zamanda genç kardeşlerimiz siperlik yaptılar. Onun reklamını yaptı. Bir taraftan bunun pozitif anlamda reklamını yapıyor. Bir taraftan da sessiz kalıyor. Ya gayrisamimi ya da siyaseten pozisyonu itibariyle mecbur bir durumu var. Bizim böyle devam etmemiz mümkün değil Açıklama gelmezse protokolü feshedilmesi ile ilgili çalışmalar başladık. Ve sessizlik bana ağır geliyor. Kendileri beraber yapıyor bu işi bizimle. AK Parti döneminde ne yapıyorsak CHP ile de aynısını yapıyoruz. Bizim gönüllü öğretmenlerimiz çıkıyorlar ders anlatıyorlar. Bu kadar insanın hakkına girilmesi benim ağırıma gidiyor. Binlerce insan çocuğunu buraya vermiş aileler zan altında kalıyor ve siz sessiz kalıyorsunuz.
Çocuklar eğitim görüyorlar yazık değil mi? 'Bu ülkede ne yaparsan yap karalanırsın' buna mı inansın çocuklar.
Biz emsali olmayan bir eğitim veriyoruz. Üniversite seviyesine geldiğinizde matematik fizik anlaması çok soyutlaşıyor ve zor oluyor. Yeni dönemde uygulayarak öğretme metodu var. Robotik kodlama üzerinde fiziği ve matematiği öğretiyoruz.
Çocuklara engel olmayın. Selçuk Bayraktar'dan daha iyisi var ben bunu gözümle görmüşüm. Yazık değil mi bu çocuklara?
Biz milli teknoloji hamlesi ile sadece öğretimi değil araştırmayı geliştirmeyi ve önce hayal etmeyi tetiklemek istiyoruz. Önce hayal edeceksiniz sonra temelini yapacaksınız. Temel bilimler olmazsa uygulama alanlardaki işleri yapamıyorsunuz.
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