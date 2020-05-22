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Selçuk Bayraktar duyurmuştu! Akıncı TİHA'nın belgeselinin yayınlanacağı tarih belli oldu
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı olan Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) geliştirme aşamalarının aylarca görüntülendiği "AKINCI" belgeseli, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Baykar'ın YouTube kanalında yayınlanacak. Bayraktar AKINCI TİHA, Türkiye'yi dünyada bu sınıfta insansız hava aracı geliştiren ilk 3 ülkeden biri yapacak.
Giriş Tarihi: 22.05.2020 13:54 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 13:57
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