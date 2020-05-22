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Haberler Galeri Selçuk Bayraktar duyurmuştu! Akıncı TİHA'nın belgeselinin yayınlanacağı tarih belli oldu

Selçuk Bayraktar duyurmuştu! Akıncı TİHA'nın belgeselinin yayınlanacağı tarih belli oldu

Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı olan Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) geliştirme aşamalarının aylarca görüntülendiği "AKINCI" belgeseli, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Baykar'ın YouTube kanalında yayınlanacak. Bayraktar AKINCI TİHA, Türkiye'yi dünyada bu sınıfta insansız hava aracı geliştiren ilk 3 ülkeden biri yapacak.

Giriş Tarihi: 22.05.2020 13:54 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 13:57
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Selçuk Bayraktar duyurmuştu! Akıncı TİHA'nın belgeselinin yayınlanacağı tarih belli oldu

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin savunma sanayiinde kritik bir eşiği daha aşmasını sağlayacak önemli projelerden biri olan Bayraktar AKINCI TİHA'nın geliştirme çalışmaları bir belgesele konu oldu.

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Selçuk Bayraktar duyurmuştu! Akıncı TİHA'nın belgeselinin yayınlanacağı tarih belli oldu

Türkiye'nin taarruzi sınıftaki ilk insansız hava aracı olan ve Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI'nın geliştirme aşamaları AKINCI adı verilen belgesel ile ilk kez gözler önüne serilecek.

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Selçuk Bayraktar duyurmuştu! Akıncı TİHA'nın belgeselinin yayınlanacağı tarih belli oldu

BAYKAR'IN YOUTUBE SAYFASINDA YAYINLANACAK

Belgeseli tanıtan iki fragmanı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yayınladı.

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Selçuk Bayraktar duyurmuştu! Akıncı TİHA'nın belgeselinin yayınlanacağı tarih belli oldu

Bayraktar AKINCI TİHA'nın kritik üretim safhaları ve geliştirme çalışmalarının anlatıldığı belgesel, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 24 Mayıs Pazar günü, saat 20.23'de Baykar'a ait "Baykar Tecnologies" adlı YouTube kanalında ilk kez yayınlanacak.

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Selçuk Bayraktar duyurmuştu! Akıncı TİHA'nın belgeselinin yayınlanacağı tarih belli oldu

Yönetmenliğini Altuğ Gültan ve Burak Aksoy'un yaptığı belgesel için İstanbul'da bulunan Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri ile Bayraktar AKINCI TİHA'nın test faaliyetlerinin yürütüldüğü Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda aylarca süren çekimler yapıldı.