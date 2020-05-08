Selçuk Bayraktar Twitter'dan açıkladı: Kardeş geldi

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, İkinci AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA'nın) görselini Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar paylaşımında, "Kardeşi geldi… Ama sosyal mesafeyi ihmal etmiyoruz" ifadelerini kullandı.







İSMAİL DEMİR: İHA-SİHA SAYISI 107'YE ULAŞTI

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den sosyal medyada çalışmalarından dolayı Baykar Savunma'yı tebrik etti.

Demir mesajında şu ifadeleri kullandı:

Jandarma Genel Komutanlığı'na 3 adet Bayraktar TB2 teslimatı gerçekleştirdik. Böylece envantere giren İHA/SİHA sayısı 107'ye ulaştı. Milli Teknoloji Hamlesi ile çıktığı yolda ülkemizin her kritik döneminde gönülden işe koyulan Baykar Savunma'yı tebrik ediyorum.