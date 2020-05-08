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Selçuk Bayraktar Twitter'dan açıkladı: Kardeş geldi

Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, İkinci Taarruzi ('nın) görselini Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar paylaşımında, "Kardeşi geldi… Ama sosyal mesafeyi ihmal etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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SELÇUK BAYRAKTAR AÇIKLADI: KARDEŞ GELDİ

Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, İkinci Taarruzi ('nın) görselini Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar paylaşımında, "Kardeşi geldi… Ama sosyal mesafeyi ihmal etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Envantere giren İHA-SİHA sayısı 107'ye ulaştı | Video SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI İSMAİL DEMİR: ENVANTERE GİREN İHA-SİHA SAYISI 107'YE ULAŞTI | VİDEO



İSMAİL DEMİR: İHA-SİHA SAYISI 107'YE ULAŞTI

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Başkanı 'den sosyal medyada çalışmalarından dolayı 'yı tebrik etti.

Demir mesajında şu ifadeleri kullandı:

Jandarma Genel Komutanlığı'na 3 adet Bayraktar TB2 teslimatı gerçekleştirdik. Böylece envantere giren İHA/SİHA sayısı 107'ye ulaştı. Milli Teknoloji Hamlesi ile çıktığı yolda ülkemizin her kritik döneminde gönülden işe koyulan Baykar Savunma'yı tebrik ediyorum.

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