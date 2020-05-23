AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, YouTube'da yayınlanan "Cihannüma Sohbetleri"nde, Filistin davasında bıçağın kemiğe dayandığını bundan sonrasının olmadığını dile getirerek, Orta Doğu'da ortaya konulmaya çalışılan yeni İsrail planını bölgedeki hiçbir ülkenin kabul etmeyeceğini söyledi.

Müslüman dünyasının içinde bulunduğu dağılmışlıktan bir an evvel çıkması gerektiğini aktaran Kurtulmuş, "Filistin davasında topyekün bir tavır sergileme becerisini ortaya koymamız gerekiyor. Bütün dünya Filistin davasını desteklemekten vazgeçse biz Türkiye olarak vazgeçemeyeceğiz. Bu duruşumuzun da bu süreçte çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Halklar nezdinde de bu duruşun çok takdir edildiğinden eminim. Zor bir süreç ama Filistin mücadelesinin İslam dünyası içinde bir turnusol kağıdı olduğunu düşünüyorum. Bu turnusol kağıdı Müslümanların daha çok bu davaya sahip çıkmalarını sağlayacaktır." diye konuştu.

GÜÇ DENKLEMİ BOZULDU

Ülkeler arasındaki güç denkleminin bozulduğunu, bu denklemde söz sahibi olmak için bütün ülkelerin pandemi öncesinde olduğu gibi güçlerini göstermeye gayret edeceklerini belirten Kurtulmuş, bu denklemin yeniden kurulacağını söyledi.

Avrupa-Amerika, Amerika-Rusya ve Çin-Amerika ilişkilerinin nasıl bir kutuplaşmaya neden olacağının önemine işaret eden Kurtulmuş, "Bizim diğerlerinin çoğundan farklı olduğumuz taraf şu. Belki bu ülkelerle aynı kategoride değiliz ama çok stratejik bir noktada duruyoruz. Türkiye kendi millet gücünü son yıllarda çok ciddi şekilde fark etti. Libya meselesi, dünyanın dört bir tarafındaki dostlarımıza elimizi uzatabiliyor olmamız… Türkiye güçlü bir yönetim imkanına hatta yönetişim ağlarına sahip bir ülke. Bu bize büyük avantaj veriyor. Bizim yolumuz bellidir. Bu pandemiden en kısa zamanda en az zayiatla çıkacağız. Yeni bir küresel finansal mimarinin ve küresel siyasal mimarinin kurulması için de mücadele edeceğiz." diye konuştu.

"AVRUPA ACİZ KALIYOR"

Kurtulmuş, Kovid-19 salgını sonrası ortaya çıkacak dünya düzenine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Korona ile birlikte dünyadaki mevcut düzen A'dan Z'ye sorgulanmaya başladı. ABD dünyanın herhangi bir ülkesine müdahale edecek gücü kendisinde görüyor mu? Görüyor. Ancak aynı ABD gariban vatandaşına sağlık hizmeti veremiyor. Sınırlarını mültecilerden korumak için duvarlar ören Avrupa, bu virüse duvar örmekte aciz kalıyor. Dünyadaki devasa sistemlerin içinin boş olduğunu görmüş olduk. 6 milyar insan evinde oturmak zorunda kaldı, bu durum dünyanın her yerini etkiliyor. Ekonomi, sağlık, siyaset ve her alanı da etkileyecek. İnsanların devletle olan ilişkilerini yeniden sorgulamasına neden olacak bir döneme giriyoruz. Nasıl evrileceğini tam manasıyla bilmiyoruz ama bundan sonrasının hiçbir şekilde bundan önceki gibi devam etmeyeceğini görüyoruz. Daha fazla paylaşmacı, dayanışmacı, iş birliğini ön gören, insani değerlerin öne çıktığı ve bireyin daha çok güçleneceği bir döneme gireceğimizi tahmin ediyorum. Aksi takdirde dünya içinden çıkamayacağı bir krize doğru sürüklenir."