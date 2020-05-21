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Rusya'da İsrail'e Filistin tepkisi

ABD'nin desteğini alan , Filistin'i ilhak planına koyuldu. Türkiye'nin ardından BMGK'nın bazı Batılı ülkeleri ve 'dan İsrail'in planına tepki geldi. Rusya, bu tür yayılmacı eylemlerin Filistin'de tehlikeli bir şiddet sarmalına neden olabileceğini, bölgede ise durumu istikrarsızlaştırabileceğini bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.05.2020
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RUSYA'DA İSRAİL'E FİLİSTİN TEPKİSİ

Dışişleri Bakanlığı, 'in Batı Şeria'yı ilhak planını eleştirerek, bu tür yayılmacı eylemlerin Filistin'de tehlikeli bir şiddet sarmalına neden olabileceğini, bölgede ise durumu istikrarsızlaştırabileceğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planı ile ilgili olarak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail ve ABD ile yapılan tüm anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalmayacaklarını açıklaması değerlendirildi.

Açıklamada, "Rus tarafı bir çok defa İsrailli ortaklarını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun yanı sıra Arap Barış Girişiminin ilgili kararlarını içeren Orta Doğu'da çözümün uluslararası yasal çerçevesine aykırı olan tek taraflı planların uygulanmasına karşı defalarca uyardı." denildi.

Bakanlığın açıklamasında, ilhakın, 1967 sınırlarına dayanan gelecekteki bir Filistin devletinin yaşayabilmesi için ayrılmaz bir koşul olan Batı Şeria'nın toprak devamlılığını imkansız hale getireceği kaydedildi.

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"İsrail'in bu tür yayılmacı eylemleri, Filistin topraklarında tehlikeli bir şiddet sarmalına neden olabileceği gibi, bir bütün olarak Orta Doğu bölgesindeki durumu istikrarsızlaştırabileceği endişesi yaratıyor." denilen açıklamada, Rusya'nın, Filistin-İsrail çatışmasının mevcut uluslararası yasal çerçevede iki devlet ilkesine dayanarak kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözümünü destekleme konusunda ilkeli konumunu yeniden teyit ettiği ifade edildi.

Filistin-İsrail çatışmasında bütün taraflara bölgede yeni bir tehlikeli duruma sebebiyet verecek adımlardan ve doğrudan müzakerelerin yeniden başlaması için koşulların yaratılmasına engel olmaktan kaçınma çağrısı yapılan açıklamada, Rusya'nın Orta Doğu Dörtlüsü'nü toplamak için temaslarını sürdürdüğü bildirildi.

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan Filistin açıklaması SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'DAN FİLİSTİN AÇIKLAMASI

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