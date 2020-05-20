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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD ve İsrail'le tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu

Son dakika haberi... Devlet Başkanı , Filistinlilerin ve 'le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI MAHMUD ABBAS, ABD VE İSRAİL'LE TÜM ANLAŞMALARDAN ÇEKİLDİĞİNİ DUYURDU

Devlet Başkanı , Filistinlilerin ve 'le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu.

İsrail'i Batı Şeria'da hakimiyet alanını genişlemeye çalışması durumunda ikili anlaşmaları feshedecekleri konusunda birçok kez uyaran Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'in ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu. 'Tel Aviv yönetiminin Filistin topraklarında yayılma niyetinde olduğunu' söyleyen Abbas, Filistinlilerin bu yönde bir karar aldığını belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Filistin İsrail ve ABD ile varılan tüm anlaşmalardan çekildi FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI MAHMUD ABBAS: FİLİSTİN İSRAİL VE ABD İLE VARILAN TÜM ANLAŞMALARDAN ÇEKİLDİ

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