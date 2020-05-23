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Son dakika: Türkiye İsrail'e karşı harekete geçti! İslam ülkeleri Filistin için toplanacak

Son dakika haberine göre İslam İşbirliği Teşkilatı () üyesi ülkeler, 'nin girişimiyle, 'in "'yı ilhak" planını görüşmek üzere teşkilat bünyesinde olağanüstü toplantı düzenlenmesi konusunda anlaştı.

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Giriş Tarihi: 23.05.2020
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 'in "'yı ilhak" planının görüşüleceği İcra Komitesi Olağanüstü Bakanlar Toplantısı kararı, 'nin öncülüğünde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yürüttüğü telefon diplomasisiyle alındı.

yönetimi, toplantı konusundaki resmi talebini İİT'ye Ramazan Bayramı'ndan sonra iletecek.

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