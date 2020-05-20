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Rusya ve İsrail'den Filistin görüşmesi

Rusya ve arasında Filistin görüşmesi gerçekleştirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile telefonda görüştü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.05.2020
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RUSYA VE İSRAİL'DEN FİLİSTİN GÖRÜŞMESİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile telefonda görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un Ashkenazi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Orta Doğu krizi çerçevesinde bölgede ve Kuzey Afrika'daki durum hakk��nda fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

FİLİSTİN AÇIK MESAJ

Açıklamada, "Rus tarafı, Orta Doğu Dörtlüsünün (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler) diğer üyeleri ile uluslararası hukuk esasına göre doğrudan diyalog aracılığıyla İsrail ve Filistin arasında barış sürecinin yeniden başlatılmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu vurguladı." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede Suriye'deki durumun toprak bütünlüğü ve egemenliğe saygı çerçevesinde siyasi ve diplomatik yöntemlerle normalleşmesinin gerekliliğinin de vurgulandığı kaydedilen açıklamada, bu ülkedeki terör tehdidinin de ortadan kaldırılmasına dikkat çekildiği belirtildi.

Açıklamada, iki bakanın, ikili ilişkiler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin meseleleri de ele aldığı aktarıldı.

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