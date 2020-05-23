Avukat Çiğdem Koç’tan Oda TV’ye kapak gibi sözler!

Libya'da şehit düşen MİT görevlileri ve ailelerinin ifşa edilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan 6 Mart 2020 günü tutuklanarak Silivri Cezaevine konulmuştu. Barış Pehlivan'ı 1 gün sonra yani 7 Mart 2020 günü ilginç bir ismin ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı. Konya'da hakkında FETÖ'den işlem yapılan ve yaklaşık 2 ay FETÖ suçundan cezaevinde kalan avukat Akelke Abdykalyova Onat'ın Pehlivan'ı cezaevinde ziyaret ettiği ve 15:15 ile 15:25 arasında görüştüğü saptanmıştı.

İŞTE KARIŞTIĞI EYLEMLER

Pehlivan'ı ziyaret eden Avukat Akelke Abdykalyova Onat'ın 'FETÖ'ye üye olmak' suçulamasından dolayı aranan bir şahsın yakalandığı evin sahibini yönlendirmesi, FETÖ aktif çatı davası ile ilgili olarak avukatlar ve basın ayağı ile ilgili olarak görüşmeler tertip etmesi, FETÖ aktif çatı davası şüphelilerinden birinin pasaportu ile ilgili olarak yönlendirmede bulunması, ayrıca FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmaktan dolayı cezaevinde bulunan şahıslara para yatırılması eylemlerine karıştığı öğrenilmişti.

1 DAKİKA BİLE GÖRÜŞMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Bugün Oda TV'de Barış Pehlivan'ın esrarengiz görüşmesiyle ilgili yine Barış Pehlivan'ın ağzından bir açıklama yayınlandı. Pehlivan, açıklamasında Avukat Çiğdem Koç'un yanında başka bir kadın avukat ile görüş odasına geldiğini, görüşmenin büyük bir bölümünün Çiğdem Koç ile gerçekleştiğini Koç'un yanındaki avukat ile ise 1 dakika bile konuşmadığını iddia etti. Pehlivan'ın "Böyle bir görüşme olmadı" diyememesi dikkat çekti.

AVUKATTAN PEHLİVAN'A YALANLAMA

Barış Pehlivan'ın bu açıklamalarına ismini zikrettiği Avukat Çiğdem Koç'tan çok sert tepki geldi. Çiğdem Koç, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Şimdi, cezaevindeki biriyle polemiğe girmem ama bunlar Barış Pehlivan'ın sözleri ise bir açıklama yapmam gerek, adım geçtiği için. Öncelikle, ben "saray" falan demem. Benim söz dağarcığımda bu tabir yoktur. Hukukçuyum ben, bu dili kurduğum görülmemiştir. Ben 3 yıldır her hafta dostlarımı ziyarete giderim Silivri'ye. Bu arada gerektiğinde başka isimleri de ziyaret eder hal hatır sorarım. O gün de henüz tutuklandıkları için Barış'ları, Murat Ağırel'i, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'i de ziyaret ettim.

Görüşmelerde konuştuklarımızı mesleki ve insani etik gereği, onların izni ya da talebi olmadan başkalarıyla paylaşmam. Aynı ahlakı herkesten de beklerim. Konuşma böyle gerçekleşmedi, Barış Pehlivan özgür olduğunda konuşuruz, ben yüzüne söylemeyi tercih ederim. Birlikte ziyaret gerçekleştirdiğimiz meslektaşım Selçuk'u ziyarete gelmiş ve görebildiği herkesi görmeye çalışmış genç ve hak mücadelesi veren bir arkadaşımızdır.

'Onunla bir dakika bile görüşmedim' demiş. Çok ayıpladım. Kendileri haksızlığa uğrayanların bu söylemleri ayıp. Bir avukat olarak bu açıklamayı yaptığım için çok üzgünüm, hele ki bu kadar dert varken. Şu koşullarda bu söylem biçiminin nerelere çekilebileceği herkesin malumu. Umarım Barış Pehlivan bunları söylememiş olsun. Şimdilik bu kadarla kalalım."(Atakan Irmak/Sabah)