22 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İzmir'deki 'camide müzik' skandalının detayları belli oldu! Şifreleri çalıp korsan yayın yapmışlar...

İzmir'deki 'camide müzik' skandalının detayları belli oldu! Şifreleri çalıp korsan yayın yapmışlar...

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın özel haberine göre, ’de kimliği belirsiz kişilerin camilerin merkezi sistemine girerek müzik çalmasına tepkiler her geçen gün büyüyor. . , “Organize şekilde yapılan bir iş gibi görünüyor. Şerden bir hayır çıkartacağız. Merkezi sistemin şifrelerini güçlendirmek için firmalar ile görüşmeye başladık. İzmir zaten belirli kesimler tarafından üzerinde bir algı oluşturulmaya çalışılan bir şehir. Kesinlikle 4.5 milyon nüfusu olan bir şehirde bir iki kişinin yaptığı korsan yayının tüm kente mal edilmesini doğru bulmuyorum. Çünkü İzmir sevginin, saygının ve hoşgörünün ve anlayışın hakim olduğu bir şehir” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
ABONE OL
'CAMİDE MÜZİK' SKANDALININ DETAYLARI BELLİ OLDU!

'in birçok ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce iki gündür camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapıldı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılırken, müzik yayınının yapıldığı o anları sosyal medya hesabında paylaştığı iddia edilen İzmir eski İl Başkan Yardımcısı , gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de müzik yayınını yapan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. İzmir Müftülüğü ise saldırıların önüne geçebilmek için camilerin merkezi sistemi çalışmasına ara verdiğini duyurdu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, 'dini değerleri aşağılama' suçundan tutuklandı.

BU OLAY KANIMA ÇOK DOKUNDU
Yaşanan üzücü olayla ilgili konuşan , "Ramazan Bayramı'nın arifesinde yaşadığımız bu olay benim çok kanıma dokundu. Beni çok üzdü. Olayın suçlusu 'şudur' diye kimseyi suçlayamayız. Bunun vebaline de giremeyiz. Kesin olan bir şey var. Profesyonelce ve organize bir şekilde yapılan bir iş gibi görünüyor. Merkezi sistemin camilerdeki şifresini kırıp o sisteme nasıl giriyorlarsa girdiler ve maalesef o yayını yaptılar. Biz ilk gün yapılan korsan yayınla uğraşırken, ikinci bir saldırı daha oldu. Üçüncü bir saldırı daha olur düşüncesiyle, tedbiren sistem daha güvenli hale getirilinceye kadar merkezi sistemi kapatmaya karar verdik" diye konuştu.

ŞERDEN BİR HAYIR ÇIKARTACAĞIZ
Merkezi sistemin şifresinin daha güçlü hale getirilebilmesi için firmalar ile görüşmeler yaptıklarını söyleyen İzmir Müftüsü Recep Şükrü Balkan, "Belki de bu şer bir hayıra vesile olacak. Belki de 'deki tüm sistemle bu şekilde elden geçmiş olacak. Şerden de bir hayır çıkartacağız" dedi. Balkan, "İzmir zaten belirli kesimler tarafından üzerinde bir algı oluşturulmaya çalışılan bir şehir. Bir de Çav Bella gibi bir müzikle yayın yapılınca bazı insanlara malzeme çıkabiliyor. Ama ben kesinlikle 4.5 milyon nüfusu olan bir şehirde bir iki kişinin yaptığı korsan yayının tüm kente mal edilmesini doğru bulmuyorum. Çünkü İzmir sevginin, saygının ve hoşgörünün ve anlayışın hakim olduğu bir şehir. Beni her kesimden insanlar arayıp tepkisini dile getirdi. Bu işin bizi mutlu eden bir tarafı da budur. İzmir oluşturulmaya çalışıldığı gibi bir şehir değil. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

YAPANIN TESPİT EDİLMESİ ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL
Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Konak Şubesi görevlileri, "1960 yıllardan beri kamuya hizmet etmek üzere kurulan gönüllü bir yapıyız. Kimin nasıl yaptığına yönelik bir teknik bilgimiz yok. İçinde bulunduğumuz ortamda böyle bir şeyin yapılacağına ihtimal verilmediği için merkezi ezan sisteminin şifreleri üst düzey korunacak şekilde yapılmıyor. Bu frekanslar zaten kamuya açık olarak Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nun internet sitesinde Türkiye frekans planı olarak yayınlanıyor. Ama bunların kullanılması yasak. Telsiz sistemlerinde şifreleme teknoloji olarak yeni bir durum. Son 4-5 yıldır şifreleme yapılıyor. Her kurum gelişen teknolojiye anlık tepki gösteremez. Dıyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye'deki bütün cami sistemlerini çok kriptolu yapıya geçirmesi zaten belli bir süreç alır. Bunu yapana insan demeye dilimizin varmadığı bir sabotaj. Bu bir eğlence değil. Bunu yapan insanın psikolojisini anlamak mümkün değil. Kamuya gönüllü olarak destek verenler olarak biz de üzüldük. Kamunun gücünün olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bunu yapan kişinin tespit edilmesi güç ama imkansız değil. 3-5 günde tespit edilmesi mümkün değil. Aynı anda farklı ilçelerden yayının yapılması art niyetli olduğun gösteriyor" diye konuştu.

Ceyhan Torlak/SABAH

Son dakika: İzmir’de tehlikeli provokasyon! Minarelerden “Çav Bella” provokasyonuna tepkiler çığ gibi |Video SON DAKİKA: İZMİR’DE TEHLİKELİ PROVOKASYON! MİNARELERDEN “ÇAV BELLA” PROVOKASYONUNA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ |VİDEO
İzmir'de camilere çirkin saldırı! Minarelerden Çav Bella dinletildi İZMİR'DE CAMİLERE ÇİRKİN SALDIRI! MİNARELERDEN "ÇAV BELLA" DİNLETİLDİ

Son dakika: İzmir'deki 'camide müzik' skandalıyla ilgili flaş gelişme! Banu Özdemir tutuklandı SON DAKİKA: İZMİR'DEKİ 'CAMİDE MÜZİK' SKANDALIYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME! BANU ÖZDEMİR TUTUKLANDI
İzmir'deki 'camide müzik' skandalıyla ilgili flaş gelişme! Banu Özdemir tutuklandı | VİDEO İZMİR'DEKİ 'CAMİDE MÜZİK' SKANDALIYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME! BANU ÖZDEMİR TUTUKLANDI | VİDEO

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA