Van'da PKK'lı teröristlerin hain saldırısından yaralı olarak kurtulmuştu! Yaşadıklarını anlattı
Son dakika haberleri... Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca terör örgütü PKK'nın uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda yaralı olarak kurtulan Taner Temizel, aynı olayda şehit olan mesai arkadaşı Yıldırım Demir'in üzüntüsünü yaşıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca dönüş yolunda teröristlerce uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda yaralı kurtulan Temizel, tedavisinin ardından taburcu oldu.
Vücuduna üç mermi isabet eden 29 yaşındaki 2 çocuk babası Temizel, yakınları tarafından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınarak, Özalp ilçesindeki evine getirildi.
Mahmudiye Mahallesi'nde Türk bayraklarıyla donatılan evinde yakınlarının "geçmiş olsun" dileklerini kabul eden Temizel, uzun yıllardır beraber çalıştığı mesai arkadaşı Yıldırım Demir'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
- "Allah bu saldırıyı yapanların yanına bırakmasın"
Temizel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaydan şans eseri kurtulduğunu anlattı.
Vefa Sosyal Destek Grubu olarak mahalleye yardımları ulaştırdıktan sonra şehir merkezine döndükleri sırada silahlı saldırıya uğradıklarını belirten Temizel, "Yardımları götürdükten sonra hain bir saldırıya uğradık. İki arkadaşım şehit oldu. Ben de yaralı kurtuldum ama arkadaşlarımdan dolayı sevinemedim. Allah bu saldırıyı yapanların yanına bırakmasın." dedi.
Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin arkadan gelerek kendilerine ateş açtığını ifade eden Temizel, saldırı anına ilişkin şunları kaydetti:
"Araç, ateş ede ede bizi geçti. O esnada iki arkadaşım şehit oldu. Ben de aracın kapısını açarak kendimi aşağı attım. Yol kenarındaki kanala düştüm. Çok fazla kan kaybettiğim için yürüyemedim. Emekleyerek yola çıktım ve telefonla yardım istedim. O esnada ekmek dağıtan bir araç beni alarak hastaneye ulaştırdı. Vücudumun üç yerinden kurşun yedim. Bir kurşun hala göğsümde ama durumum iyi. Saldırı anında kanala düştüğüm için teröristler beni görmedi. Görselerdi belki dönüp beni öldürebilirlerdi. Allah devletimizden razı olsun bana sahip çıktılar. Vali, kaymakam, emniyet müdürümüz beni sık sık ziyaret ettiler. Valimiz hem hastanede hem evimde beni ziyarete geldi."
Saldırıda hayatını kaybeden mesai arkadaşı Demir'in çok yardımsever olduğunu dile getiren Temizel, "Hepimize ağabeylik yapıyordu. Herkes onu çok seviyordu. Onu kaybettiğimiz için çok üzgünüz." diye konuştu.
- Olay
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Van'ın Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirilmişti.
Saldırıda belediye çalışanı Yıldırım Demir ile Kinyaz Karalıoğlu olay yerinde hayatını kaybederken belediye çalışanı Taner Temizel de yaralanmıştı.
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