17 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Van'da PKK'lı teröristlerin hain saldırısından yaralı olarak kurtulmuştu! Yaşadıklarını anlattı

Van'da PKK'lı teröristlerin hain saldırısından yaralı olarak kurtulmuştu! Yaşadıklarını anlattı

Son dakika haberleri... Van'ın Özalp ilçesinde 'nu taşıyan araca terör örgütü 'nın uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda yaralı olarak kurtulan , aynı olayda şehit olan mesai arkadaşı 'in üzüntüsünü yaşıyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2020
ABONE OL
PKK'LI TERÖRİSTLERİN HAİN SALDIRISINDAN YARALI OLARAK KURTULMUŞTU! YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren görevlilerini taşıyan araca dönüş yolunda teröristlerce uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda yaralı kurtulan Temizel, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Vücuduna üç mermi isabet eden 29 yaşındaki 2 çocuk babası Temizel, yakınları tarafından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınarak, Özalp ilçesindeki evine getirildi.

Mahmudiye Mahallesi'nde Türk bayraklarıyla donatılan evinde yakınlarının "geçmiş olsun" dileklerini kabul eden Temizel, uzun yıllardır beraber çalıştığı mesai arkadaşı 'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

- "Allah bu saldırıyı yapanların yanına bırakmasın"

Temizel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaydan şans eseri kurtulduğunu anlattı.

Vefa Sosyal Destek Grubu olarak mahalleye yardımları ulaştırdıktan sonra şehir merkezine döndükleri sırada silahlı saldırıya uğradıklarını belirten Temizel, "Yardımları götürdükten sonra hain bir saldırıya uğradık. İki arkadaşım şehit oldu. Ben de yaralı kurtuldum ama arkadaşlarımdan dolayı sevinemedim. Allah bu saldırıyı yapanların yanına bırakmasın." dedi.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin arkadan gelerek kendilerine ateş açtığını ifade eden Temizel, saldırı anına ilişkin şunları kaydetti:

"Araç, ateş ede ede bizi geçti. O esnada iki arkadaşım şehit oldu. Ben de aracın kapısını açarak kendimi aşağı attım. Yol kenarındaki kanala düştüm. Çok fazla kan kaybettiğim için yürüyemedim. Emekleyerek yola çıktım ve telefonla yardım istedim. O esnada ekmek dağıtan bir araç beni alarak hastaneye ulaştırdı. Vücudumun üç yerinden kurşun yedim. Bir kurşun hala göğsümde ama durumum iyi. Saldırı anında kanala düştüğüm için teröristler beni görmedi. Görselerdi belki dönüp beni öldürebilirlerdi. Allah devletimizden razı olsun bana sahip çıktılar. Vali, kaymakam, emniyet müdürümüz beni sık sık ziyaret ettiler. Valimiz hem hastanede hem evimde beni ziyarete geldi."

Saldırıda hayatını kaybeden mesai arkadaşı Demir'in çok yardımsever olduğunu dile getiren Temizel, "Hepimize ağabeylik yapıyordu. Herkes onu çok seviyordu. Onu kaybettiğimiz için çok üzgünüz." diye konuştu.

- Olay

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Van'ın Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirilmişti.

Saldırıda belediye çalışanı Yıldırım Demir ile Kinyaz Karalıoğlu olay yerinde hayatını kaybederken belediye çalışanı de yaralanmıştı.

Son dakika: Başkan Erdoğan Vefa Destek Grubuna yapılan alçak saldırıya sert tepki: Bedelini ağır ödeyecekler SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN VEFA DESTEK GRUBUNA YAPILAN ALÇAK SALDIRIYA SERT TEPKİ: BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER
Son dakika: Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırı ile ilgili 38 gözaltı! 6'sı HDP'li isim... SON DAKİKA: VAN'DA VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU'NA SALDIRI İLE İLGİLİ 38 GÖZALTI! 6'SI HDP'Lİ İSİM...
CHP'ye yakınlığıyla bilinen medya kuruluşları Van'da saldırıya uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri için şehit diyemedi! CHP'YE YAKINLIĞIYLA BİLİNEN MEDYA KURULUŞLARI VAN'DA SALDIRIYA UĞRAYAN VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU GÖNÜLLÜLERİ İÇİN ŞEHİT DİYEMEDİ!
Van'da Vefa Destek Grubu'na silahlı saldırı: 2 şehit VAN'DA VEFA DESTEK GRUBU'NA SİLAHLI SALDIRI: 2 ŞEHİT

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA