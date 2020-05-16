Sağlık çalışanı CHP'li İBB'nin otobüs seferlerini azaltmasına isyan etti

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 15 ilde 16-17-18-19 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı İstanbul'da sağlık çalışanları mağdur oldu.

"OTOBÜSLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ NÖBET ÇIKIŞ SAATLERİNE GÖRE AYARLAMAK ÇOK MU ZOR?"

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "@sametgndm" mahlasını kullanan sağlık çalışanı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs seferlerini azaltmasını eleştirdi. Sağlık çalışanı Twitter hesabından; "Nöbetten çıkıyoruz sabah 8'de otobüs seferleri bitiyor, otobüsleri sağlık çalışanlarının nöbet çıkış saatlerine göre ayarlamak çok mu zor?" diye sordu ve taksiye ücret vererek evine gittiğini söyledi.

"KULLANMAMIZI BELİRTTİĞİNİZ 78ZB ADLI OTOBÜSTE HAFTA SONU ÇALIŞMIYOR"

Sağlık çalışanı; İETT Destek Hizmetleri'nin, "Şirinevler Durağı'ndan 78ZB Hattımız ile İstanbul SGK Durağı'na, karşı istikametteki İstanbul SGK Durağı'ndan da 97M Hattımız ile Güneşli Meydanı Durağı'na ulaşım sağlayabilirsiniz" şeklindeki mesajına da tepki gösterdi.

Sağlık çalışanı; "Üstelik kullanmamızı belirttiğiniz 78ZB adlı otobüste hafta sonu çalışmıyor sanırım" ifadelerini kullandı.

İŞTE O DİYALOGLAR

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "@sametgndm" mahlasını kullanan sağlık çalışanın paylaşımları ve İETT Hizmet hesabıyla yaptığı yazışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımda sınıfta kaldığını gözler önüne seriyor.

Sağlık çalışanı: "Nöbetten çıkıyoruz sabah 8'de otobüs seferleri bitiyor, bizim gelen arkadaşa devrimiz 8:30 otobüs seferlerini sağlık çalışanlarının nöbet çıkış saatlerine ayarlamak çok mu zor? @ietttr @iettdestek"

İETT Destek: "Merhaba, yardımcı olabilmemiz için hat kodu, yön bilgisi ve sefer talep ettiğiniz saat aralığı paylaşabilir misiniz?"

Sağlık çalışanı: "Zor zahmet otostop çekerek kendimizi E5 atabildim, metrobüsle Şirinevler'de ineceğim, Güneşli'ye nasıl gideceğim bilmiyorum?"

İETT Destek: "Şirinevler Durağı'ndan 78ZB Hattımız ile İstanbul SGK Durağı'na, karşı istikametteki İstanbul SGK Durağı'ndan da 97M Hattımız ile Güneşli Meydanı Durağı'na ulaşım sağlayabilirsiniz."

"ŞİRİNEVLER DURAĞINDA BAŞKA BİR SAĞLIK ÇALIŞANI 2 SAATTİR YATIYORDU"

Sağlık çalışanı: "Üstelik kullanmamızı belirttiğiniz 78ZB adlı otobüste hafta sonu çalışmıyor sanırım. Verdiğiniz bilgileri de teyit edin lütfen. Şirinevler durağında başka bir sağlık çalışanı 2 saattir yatıyordu. Taksi yok, otobüs yok, minibüs yok. Alkış yerine durumları iyileştirin bence."

İETT Destek: "Samet Bey, yanlış bilgilendirme için özür dileriz."

"SAAT 10.00'DAN SONRA BÜTÜN OTOBÜS SEFERLERINE 6 SAAT ARA VERİLİYOR"

Sağlık çalışanı: "Yanlış bilgilendirme problem değil. Ücretsiz yazan taksiye para vererek eve ulaştım. Fakat insanlar mağdur oluyor her gün. Zaten fazla mesai yapan sağlık çalışanları saatte bir kalkan otobüsü mü bekleyecek? Üstelik 10.00'dan sonra bütün otobüs seferlerine 6 saat ara veriliyor."

İETT Destek: "Yardımcı olabilmemiz için hat kodu, yön bilgisi ve sefer talep ettiğiniz saat aralığı paylaşmanız önem arz ediyor."

Sağlık çalışanı: "522ST, 97M, 97 Beyazıt."

"İSTANBUL'DA 240 CİVARI HASTANE VAR. ZOR MU CİDDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ VARDİYALARINDA BU SİSTEMİ KURMAK?"

Sağlık çalışanı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT'yi eleştirerek şunları söyledi:

"97 M saatlerine baktınız mı? 16:30 da kalkıyor o saate kadar ne yapmamı önerirsiniz?"

"Nöbetten çıkan sevgilime eve ulaşana kadar 4 saat yol çektiren İETT'ye rağmen kavuştuk. Sözde ücretsiz olan görevli taksiye de ücret vererek geldi. Şimdi alkışlayabilirsiniz her akşam. Yolda da kimse aracına almadı!"

"İstanbul'da 240 civarı hastane var. 240 araç demek. Zor mu cidden sağlık çalışanlarının vardiyalarında bu sistemi kurmak? Ücretsiz olduğu halde para vererek bindiğim taksi olmasa 7-8 km yolu yürümek zorunda kalacaktım. Alkışladığınız hizmetin karşılığı mesai sonrası yürütmek mi?"

KENAN KIRAN - SABAH