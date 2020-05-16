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Video paylaşıp devlet büyüklerine hakaret etmişti! İş adamı Seymen Ali Öztürk tutuklandı

Sarıyer’deki ünlü restoran ’ın sahibi sosyal medyada devlet büyüklerine karşı sarfettiği ağır hakaret içerikli video paylaşımı nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın özel haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.05.2020
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VİDEO PAYLAŞIP DEVLET BÜYÜKLERİNE HAKARET ETMİŞTİ! İŞ ADAMI SEYMEN ALİ ÖZTÜRK TUTUKLANDI

Sarıyer'deki ünlü restoran 'ın sahibi , dün hesabından bir video paylaştı. Pandemi sürecinde halkın sağlığı için alınan tedbirleri sorumsuzca hakaret eder boyutta eleştirdi. Öztürk paylaşımında, , ve Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer'i hedef aldı.

TUTUKLANDI

Savcılık tarafından hakkında soruşturma başlatıldı. Aynı akşam gözaltına alınan Öztürk, ifadesi ardından savcılığa sevk edildi. Adliyesine getirilen Öztürk, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiği Sulh ceza hakimliği tarafından hakaret suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.

DİLEK YAMAN - SABAH

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