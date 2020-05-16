Video paylaşıp devlet büyüklerine hakaret etmişti! İş adamı Seymen Ali Öztürk tutuklandı
Sarıyer’deki ünlü restoran Engin Balık’ın sahibi Seymen Ali Öztürk sosyal medyada devlet büyüklerine karşı sarfettiği ağır hakaret içerikli video paylaşımı nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın özel haberi...
Sarıyer'deki ünlü restoran Engin Balık'ın sahibi Seymen Ali Öztürk, dün sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Pandemi sürecinde halkın sağlığı için alınan tedbirleri sorumsuzca hakaret eder boyutta eleştirdi. Öztürk paylaşımında, Cumhurbaşkanı, İstanbul Valisi ve Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer'i hedef aldı.
TUTUKLANDI
Savcılık tarafından iş adamı hakkında soruşturma başlatıldı. Aynı akşam gözaltına alınan Öztürk, ifadesi ardından savcılığa sevk edildi. İstanbul Adliyesine getirilen Öztürk, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiği Sulh ceza hakimliği tarafından hakaret suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.
DİLEK YAMAN - SABAH
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