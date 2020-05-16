Fatmanur Altun'dan Canan Kaftancıoğlu'na ders gibi sözler: Hakikate bir borcunuz var
Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun sosyal medya hesabından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na ders gibi cevaplar verdi. Altun, kadının kadına uyguladığı şiddete dair duyarlı bir mesaj yayınlarken, "Kadınları hedef alan şiddet ve tehdit dilinin inandığımız ve savunduğumuz değerlerle hiçbir alakası yoktur ve bundan sonra da olmayacaktır. Bu tartışmada adı geçen kadınlardan biri, üç adamını gönderip evimin fotoğraflarını çektirerek mahremiyetimizi ve çocuklarımın güvenliğini hiçe saymış olsa da bahsi geçenler bizim açımızdan değişmez ilkelerdir." ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu Altun'un paylaşımının altına, yorum yazarken, Altun, Kaftancıoğlu'nun iftira içerikli paylaşımlarını kaldırarak özür dilemesini istedi. Kaftancıoğlu ise, özür yerine kahve içmeye davet etti. Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberi...
Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yaptı. Bu açıklamada kadın hakları konusunda kişilerin ve kurumların kadınlara ayrımcı davranışına değinen Altun, kadın hakları denince akla gelen kişi ve kurumları, ayrım yapmadan desteklemeleri gereken kadınları, yaşam tarzlarına göre seçtikleri izleniminin pekiştiğini belirtti.
ALTUN AÇIKLAMA YAYINLADI
Altun, kadının kadına uyguladığı şiddete değindiği açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
"Kadınları hedef alan şiddet ve tehdit dilinin inandığımız ve savunduğumuz değerlerle hiçbir alakası yoktur ve bundan sonra da olmayacaktır. Bu ülkenin aydınlık yarınları için mücadele eden kadınlar olarak bu dilin ve anlayışın her zaman karşısında yer almaya devam edeceğiz.
Bu tartışmada adı geçen kadınlardan biri, üç adamını gönderip evimin fotoğraflarını çektirerek mahremiyetimizi ve çocuklarımın güvenliğini hiçe saymış olsa da bahsi geçenler bizim açımızdan değişmez ilkelerdir. Bu ilkeleri herkes için savunmaya devam edeceğiz.
Kadın hakları denince akla gelen kişi ve kurumların, ayrım yapmadan desteklemeleri gereken kadınları, yaşam tarzlarına göre seçtikleri izlenimi pekişmiştir. Son derece yaralayıcı olan bu anlayış insanlığın onurlu yaşam mücadelesinin önündeki en büyük engellerden biridir."
KAFTANCIOĞLU CEVAP VERDİ
CHP'li Canan Kaftancıoğlu, bir süre sonra Altun'a sosyal medya hesabından cevap verdi. Kaftancıoğlu, "Hassasiyetiniz ve kadın duyarlılığınıza sonsuz teşekkür ederken yine kadın önsezinizle evinizin fotoğrafını çektirmediğim ve başta çocuklarınız olmak üzere olumsuz herhangi bir durumda herkesten belki de eşinizden hızlı orada olacağımı hissedeceğinizi düşünüyorum Dayanışmayla…"
İFTİRA PAYLAŞIMLARINI SİLMESİNİ VE ÖZÜR DİLEMESİNİ İSTEDİ
Canan Kaftancıoğlu'na cevap veren Fatmanur Altun, iftara içerikli paylaşımları ekleyerek Kaftancıoğlu'na şu mesajı yazdı: "O halde sizi iftira tivitlerinizi silip kamuoyu önünde kendiniz ve partiniz adına özür dilemeye davet ediyorum. Hakikate bir borcunuz var."
ÖZÜR DİLEMEK YERİNE KAHVE İÇMEYE DAVET ETTİ
Canan Kaftancıoğlu özür dilemek yerine Fatmanur Altun'u kahve içmek için davette bulundu: "Hakikate hepimizin su gibi ihtiyacı var. Hakikate ulaşma adına ben sizi bir iftar sonrası kahveye davet ediyor ve hakikatin ortaya çıkmasına vesile olacağına inanıyorum. Birlikte ortaya çıkaracağımız hakikat inanıyorum ki özür dilemesi gereken her kimse o özrü diletecektir."
ALTUN "ASGARİ BİR ÖZÜRLE BAŞLAMAYAN HER KONUŞMA, SAMİMİYETSİZLİK DUVARINA ÇARPMAYA MAHKÛM" DEDİ
Altun, Kaftancıoğlu'nun yazdıklarına ise şöyle yanıt verdi: "Dışarıdan şık bir teklif gibi görünse de özür dilemesi gereken siz ve partinizsiniz. Kaldı ki hiçbir özür, aile olarak yaşadığımız travmayı ortadan kaldıramaz. Bu olayda, şahsınız ve partinizden asgari bir özürle başlamayan her konuşma, samimiyetsizlik duvarına çarpmaya mahkûm."
DAMLA KAYA/SABAH
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