Fatmanur Altun'dan skandal iddialara cevap!

Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Fatmanur Altun hakkında CHP'li vekillerin ortaya atmış olduğu asılsız iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"SADECE ÜNİVERSİTEDEN HOCALIK MAAŞIM VAR!"

Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatmanur Altun, hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanlığı, KADEM Yönetim Kurulu üyeliği ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyeliğinden dolayı maaş almadığını, sadece Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden hocalık maaşı aldığını açıkladı.

Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ""Yalı" yalanı ellerinde patlayınca kokuşmuş eski yalanlarını piyasaya sürenlere:

TÜRGEV, KADEM VE TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN TEK KURUŞ ALMIYORUM! SADECE HOCALIK MAAŞIM VAR!

İnsanlar can derdindeyken itibar suikasti peşinde koşanları vicdanlara havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ ÖZKAN, ÖZEL VE YANDAŞ MEDYACI MUMAY'DAN 4 MAAŞ YALANI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Birgün Gazetesi yazarı Bülent Mumay Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatmanur Altun'un 4 maaş aldığına yönelik yalan ve iftirada bulunmuştu.

Manipülatif ve yalan haberleriyle gündemi meşgul eden Cumhuriyet gazetesi yine bir skandala imza attı.

ALTUN'UN İKAMETGAH ADRESİ PAYLAŞILARAK HEDEF GÖSTERİLDİ

Cumhuriyet 1. sayfasından "İBB ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun karşı karşıya Boğaz'da kaçak var" başlığıyla yayınladığı haberinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ikametgah adresine ilişkin bilgilere yer verildi.

Altun adres bilgilerine yer verilerek açıkça hedef gösterildi. Skandalın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE HEDEF GÖSTERMEK" SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlar nedeniyle "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan soruşturma başlattı.

ALTUN ARAZİYİ 10 YILLIĞINA KİRALADI

Fahrettin Altun'un, Üsküdar Kuzguncuk'taki evinin arka tarafında yer alan araziyi, Vakıflar Genel Müdürlüğünden 10 yıllığına kiraladığı öğrenildi.

MAHALLE SAKİNLERİ KONUŞTU

Kuzguncuk mahallesinde oturan Sanatçı Şükriye Tutkun, İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında sosyal medyada yayılan iddialara ilişkin komşusu olarak açıklamalarda bulundu.

"YALIDA DEĞİL 50 METREKARE BİR YERDE OTURUYOR"

2001 yılından beri o bölgede yaşadığını ifade eden Tutkun, İddialara konu olan bölgeyi önceden tinercilerin mesken tuttuğunu söyledi. Tutkun, "Fahrettin beyin oturduğu yer olarak trilyonluk bir villa koymuşlar fotoğraflarda yalı koymuşlar ama oturduğu yer 50 metre kare bir yer" ifadelerini kullandı.

"ÖNCEDEN TİNERCİLER MESKEN TUTMUŞTU"

Mahalle sakinlerinden Yudum Yontan ise Altun'un villada oturduğu iddialarının yalan olduğunu ve tinercilerin mesken tuttuğu yerin ıslah ettirilmesiyle balici ve tinercilerin artık gelmemsinden dolayı memnun olduklarını söyledi.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Bugün (14.04.2020) Cumhuriyet Gazetesinde yayımlanan ve elektronik tabanlı bazı haber portallarında da görülen, "Boğaz'da Kaçak Var" başlıklı habere ilişkin Kurumumuzun cevabi kamuoyu açıklamasıdır, kamuoyuna saygı ile arzederiz." ifadelerine yer verildi.

İşte o açıklama:

KENAN KIRAN / SABAH