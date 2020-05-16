'Bütçe yok' bahanesiyle hastane yolu yapmayan ve "Tasarruf başlattık" naraları atan Ekrem İmamoğlu’ndan görülmemiş hediye
Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunu para yok bahanesiyle yapmayan, geçtiğimiz günlerde de “Hizmetlerimizi aksatmadan, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık” açıklamasında bulunan İBB’nin CHP’li başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kent genelindeki 962 muhtara piyasa değeri 2.600 lira olan akıllı telefon göndermesi tepkilere neden oldu.
İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunu "Bütçe yok" bahanesiyle yaptırmayan, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan ve tasarruf seferberliği başlattıklarını belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu açıklamasından sonra kent genelindeki 962 muhtara piyasa değeri 2.600 lira olan akıllı telefon göndermesi dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelindeki 962 muhtara piyasa değeri 2.600 lira olan akıllı telefonlardan hediye etti.
MEKTUP YAZIP TELEFON GÖNDERDİ
Telefonla birlikte bir de mektup gönderen İmamoğlu, muhtarların demokrasi zincirinin ilk halkası olduğunu belirterek, "Çalışmalarımızı gerçekleştirirken sizlere iletişim kolaylığı sağlayarak yazılımları ve uygulamaları hazır halde yeni nesil cep telefonlarını siz kıymetli muhtarlarımıza takdim etmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
TASARRUF NARALARI ATAN İMAMOĞLU'NUN HEDİYESİ TEPKİ ÇEKTİ
Kornavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz şu günlerde gelirlerinin fazlasıyla düştüğünü belirten İmamoğlu, "Hizmetlerimizi aksatmadan, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık" demişti. Bu açıklamadan sonra İmamoğlu'nun muhtarlara ortalama maliyeti 2 milyon 500 bin lira olarak hesaplanan telefon hediye etmesi ise tepkilere neden oldu.
İşte İmamoğlu'nun gönderdiği mektup ve telefon;
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