CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daire başkanlarına ballı maaşlar vermeye devam ediyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; danışman, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve CHP'li vekillerin yakınlarına ballı maaşlar vermeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanı olan kişilere belediye iştiraklerinde de yönetim kurulu başkanı olarak atanarak iki maaş alması sağlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman'ın; Hamidiye A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na da getirildiği öğrenildi. Kahraman'ın maaşının 22 bin TL'ye yükseldiği ifade ediliyor.

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın da Hamidiye A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak da görevlendirildiği bildirildi. Albayrak'ın, maaşının 18 bin TL'ye yükseldiği öğrenildi.

KAHRAMAN, HEM DAİRE BAŞKANI, HEM DE HAMİDİYE A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman'ın, Hamidiye A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na da getirildiği öğrenildi.

Kahraman'ın daire başkanlığından 7 bin TL maaş aldığı ifade ediliyor. Kahraman'ın; Hamidiye A.Ş. yönetim kurulu başkanlığından dolayı da 15 bin TL maaş alacağı, maaşının 22 bin TL'ye yükseleceği öğrenildi.

KAHRAMAN, GEZİ KALKIŞMASINDA TAKSİM DAYANIŞMA HAREKETİNİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI

Tayfun Kahraman'ın, 10 kişinin öldüğü Gezi kalkışmasını organize etmekle suçlanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede; sanık Tayfun Kahraman hakkında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.

Gezi kalkışması soruşturmasında Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu, Can Dündar, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman'ın da aralarında olduğu 1'si tutuklu, 6'sı firari toplam 16 şüpheli yargılanıyor.

Kahraman, Gezi kalkışmasını yöneten Taksim Dayanışma hareketinin sözcülüğü yapmıştı.

HEM İTFAİYE DAİRE BAŞKANI, HEM DE HAMİDİYE A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ!

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın da, Hamidiye A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi. Remzi Albayrak'ın maaşının da 18 bin TL'ye yükseldiği ifade ediliyor.

CHP'DEN BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Remzi Albayrak, 2017 yılında CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı seçildi. Albayrak, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Bayrampaşa Belediye Başkan adayı olmuş ancak seçilememişti. Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerin ardından İBB İtfaiye Daire Başkanlığı görevine getirildi.

'HUZUR HAKKI' ADI ALTINDA DÜZENLİ AYLIK ÖDEME!

İBB şirketleri içinde yönetim kurulu başkan ve yardımcılarına memur maaşlarına ek olarak, 'huzur hakkı' adı altında düzenli aylık ödeme yapılıyor.

'Huzur hakkı' adı altında İBB iştiraklerinde yönetim kurulu başkanlarına 15 bin TL, yönetim kurulu başkan vekillerine 11 bin TL ile yönetim kurulu üyelerine 5 bin TL, genel sekreter yardımcılarına 12 bin TL, daire başkanlarına 7 bin TL ve danışmanlarına 15 bin TL düzenli aylık ödeme yapıldığı ifade ediliyor.

Halen geçerli olan 29 Mart 2018 tarihli İGDAŞ Yönetim Kurulu karında ücretler konusunda şu bilgi yer alıyor: "Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 14 bin 200 TL., Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net 8 bin 950 TL., yönetim kurulu üyelerine aylık net 4 bin 950 TL huzur hakkı ödemesine oybirliği ile karar verildi."

İBB'DEN 5 BİN 831 İŞÇİ ÇIKARILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İşçi Çıkarmaları İle İlgili Araştırma Komisyonu Raporu'na göre Ekrem İmamoğlu'nun 5 bin 831 işçinin işine son verdiği tespit edilmişti.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, İSTGÜVEN, MEDYA A.Ş gibi birçok şirkette yapılan işçi kıyımlarını 'Seçim öncesi ve iki seçim arası işe girenleri çıkardık' sözleriyle savunmuştu. Rapor İmamoğlu'nun bu sözlerini de yalanladı. Raporda yer alan bilgilere göre kıyıma uğrayanların arasında 18 yıllık çalışanların da olduğu görüldü. Raporda işçilerin işe alınım ve mülakat tarihlerine kadar tüm detaylar yer aldı.

Raporda; şöyle denildi:

"24 Haziran 2019 – 24 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden 3.299 işçinin, Belediye Müdürlüklerinden 101 işçinin, toplam 3.400 işçinin iş akdi işveren tarafından feshedilmiştir.

Bu rakama, sözleşmesi yenilenmediği için işsiz kalanlar, geçici işçiler, kısmi süreli çalışan ve sözleşmeleri yenilenmeyen işçiler dahil değildir. (Örneğin İSMEK bünyesinde kısmi süreli çalışan 2.081 işçinin ve İSKİ'de Teknik Hizmetlerde çalışan 350 işçinin sözleşmesi yenilenmemiştir. Bu işçiler de dahil edildiğinde sayı 5.831 olmaktadır.)"

KENAN KIRAN - SABAH