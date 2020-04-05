Başakşehir Şehir Hastanesi için kılını kıpırdatmayan İmamoğlu bu görüntülerden utanır mı?

Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi’nin bağlantı yollarının yapılması çalışmaları sürüyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu ile birlikte Başakşehir Şehir Hastanesi’nin bağlantı yollarının yapılması çalışmasına katıldı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; bütçesinin olmadığını iddia ederek; İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamıştı.

Yasin Kartoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ile açılışı için gün saydığımız Başakşehir Şehir Hastanesinin, Bakanlığımız tarafından yapılan yollarıyla ilgili durum değerlendirmesinde bulunduk. Mutluluğun şehri Başakşehir inşallah çok yakında İstanbul'un sağlık üssü olacak" dedi.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: BÜTÇEMİZ YOK, BAĞLANTI YOLLARINI YAPAMAYIZ

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı'nın İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarıyla ilgili çalışma yapamayacağı belirtilerek, "Kurumumuzun içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve 2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebin tarafımızca yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir" denildi.

İŞTE O YAZI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kalkanlı'nın, 11 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıda şöyle deniliyor:

"İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü; 17 Ekim 2019 tarihinde Başakşehir ilçesi, 1356 ada 6 parsel sayılı taşınmaz üzerinde inşaat çalışmaları devam eden İstanbul İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İle Ürün ve Hizmetleri Temin Edilmesi İşi" inşaat çalışmalarının son aşamasına gelindiği, 2020 Haziran ayı itibarıyle hizmete açılmasının planlandığı belirtilmektedir.

Bahse konu hastanenin 2682 yataklı şehir hastanesi kampüsü olması sebebiyle hasta yoğunluğu ve insan sirkülasyonunun fazla olacağı öngörüldüğünden çok ciddi trafik tıkanıklıklarının olacağı, mevcutta erişim için kullanılan yolların günümüz koşullarında bile yetersiz kaldığı ve hastane hizmete açıldığı zaman hiçbir şekilde yeterli olmayacağının düşünüldüğü belirtilmektedir. Bu nedenle inşaat çalışmalarının son aşamasına gelindiğinin göz önünde bulundurularak hastane bağlantı yolları ile ilgili çalışmaların, hastanenin faaliyetine geçeceği zamana paralel bir şekilde yürütülerek yapılması ve çalışmalar hakkında taraflarına bilgi verilmesi istenmektedir.

Kurumumuzun içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve 2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebin tarafımızca yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir."

BAŞAKŞEHİR DEVLET HASTANESİ'NİN 2020 MAYIS AYINDA AÇILMASI BEKLENİYOR

Başakşehir Şehir Hastanesi, 2 bin 682 yatak kapasitesiyle günde 32 bin 700 hastaya hizmet vermeye hazırlanıyor. 1 milyon metrekarenin üzerinde alanıyla, sadece İstanbul'un değil, tüm bölgenin sağlık ihtiyaçlarına çözüm olmayı hedefliyor. Hastanenin en önemli özellikleri arasında ise, deprem riski altında bulunan İstanbul'un ihtiyaçlarına göre inşa edilmiş olması geliyor.

Sadece inşaat sürecinde ayda yaklaşık 6 bin kişiye istihdam sağlayan hastane ayrıca, bölgedeki nitelikli istihdama da katkı sağlayacak. 4 bin 300 medikal personeli, 4 bin 50 hizmet personeli ve 810 yönetim personelini bünyesinde barındırmaya hazırlanan Başakşehir Şehir Hastanesi, yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı bir tesis haline gelecek.

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin 2020 yılının Mayıs ayında bitirilmesi hedefleniyor.