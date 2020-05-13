Ekrem İmamoğlu çalışmasının engellendiğini iddia etmişti! O iddia da yalan çıktı

AK Parti ve MHP'nin; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu çalışmasını engellediğine yönelik iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İMAMOĞLU 11 AYDA 13 BORÇLANDIRMA YETKİSİ ALDI

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti ve MHP'nin desteğiyle 11 ayda 13 borçlandırma yetkisi aldı.

CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ, 15 YILDA HİÇBİR BORÇLANDIRMA YETKİSİNE ONAY VERMEDİ

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri; 28 Mart 2004 ila 31 Mart 2019 tarihleri arasında; AK Partili Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı yaptığı 15 yıllık dönemde hiçbir borçlandırma yetkisine onay vermediği bildirildi.

İMAMOĞLU DA, AK PARTİ'NİN BORÇLANDIRMA YETKİSİNE DESTEK VERMEDİ

Ekrem İmamoğlu, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptı. İmamoğlu'nun da, görev yaptığı 5 yılda CHP'li üyelerle birlikte AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde talep ettiği borçlandırma yetkisine onay vermediği öğrenildi.

GÖKSU: "BUGÜNE KADAR GETİRDİĞİNİZ TÜM BORÇLANMALARA BİRİ DIŞINDA ''EVET''DEMEDİK Mİ?"

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti'nin borçlanmalara engel olduğunu iddialarını yalanlayarak şunları söyledi:

"Neymiş efendim? AK Parti fakir fukaraya yapılacak olan sosyal yardımları engelliyormuş. Bunların hepsi külliyen yalandır.

(…) Bugüne kadar getirdiğiniz tüm borçlanmalara biri dışında ''evet''demedik mi? Bu güne kadar İstanbul için hangi projeyi getirdiniz de 'Hayır' dedik. Şimdi ben size ne söyleyeyim Allah aşkına!

Bu kadar açık bir meselede bile İstanbullulara yanlış bilgi vererek mağduriyet oluşturma çabanızı mı söyleyeyim?"

KENAN KIRAN - SABAH