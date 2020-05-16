1915 Çanakkale Köprüsü’nde sona gelindi! Başkan Erdoğan törene video konferans ile katıldı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım çalışmaları koronavirüs önlemleri kapsamında hızla sürüyor. Çanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olarak ifade edilen köprünün, 9 aydır süren köprü ayakları için artık sona gelindi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilecek Çanakkale 1915 Köprüsü Kule Tamamlama Töreni'ne video konferansla katıldı.

Başkan Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik kulelerindeki son bloğunun yerleştirilmesinin ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Projenin en başından bugünkü seviyesine kadar tüm aşamasına kadar emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Özellikle Binali Yıldırım, Ahmet Arslan ve Cahit Turhan'ı kutluyorum.

"1925 ÇANAKKALE ZAFERİMİZİN SEMBOLÜ OLARAK BOĞAZ'I SÜSLEYECEKTİR"

Bu köprü büyük otoyol projemizin en önemli kısmıdır. Bunu gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu. 2023 metrelik orta açıklığı 2023 hedeflerimizin de bir ifadesidir. Rastgele konulmuş bir hedef değildir. Feribotla 1.5 saat süren boğaz yolculuğu köprü ile 6 dakikada tamamlanacak. Alanında dünyanın en uzunu unvanına sahip köprü, 1925 Çanakkale Zaferimizin sembolü olarak Boğaz'ı süsleyecektir.

"ÜLKEMİZİN KAZANÇ HANESİNE YAZILACAKTIR"

Bu sayede elde edilecek vakit ve yakıt tasarrufu da ülkemizin kazanç hanesine yazılacaktır. Gece gündüz yürüttüğümüz çalışmalarla 18 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yol inşa ederek toplam bölünmüş yol uzunluğunu 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Havayolu ulaşımını herkesin erişeceği seviyeye getirdik.

Pek çok devam eden havayolu, demiryolu projemiz var. Ülkemizin diğer alanlarla birlikte ulaşımdaki güçlü altyapımız en önemli avantajımız olacaktır. Ülkemizi getirdiğimiz yerin önemini çok daha iyi görüyoruz.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI SAĞLIK GÜVENCESİNE KAVUŞTURDUK"

Yurdun dört köşesine binlerce hastane inşa ettik, cihazlarla donattık. Sağlık çalışanı sayımızı 1 milyonun üzerine çıkardık. GSS ile tüm vatandaşlarımızı sağlık güvencesine kavuşturduk. Biz bunları yaparken CHP'nin başını çektiği bir kesim, hep işlerimizi engellemenin, yalan ve iftira ile önümüzü kesmenin gayreti içindeydi.

"ÜLKEMİZİ ŞEHİR HASTANELERİ İLE DOLDURMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Şehir hastaneleri projelerimize demediklerini bırakmadılar. Ülkemizi şehir hastaneleri ile doldurmayı sürdürüyoruz. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ikinci kısmını Japonya Başbakanı ile açarak birlikte hizmete sunacağız.

Maalesef bu zihniyet salgın sürecinde ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçları karşılamak ve daha sonra da kaliteli sağlık hizmeti vermek için başlattığımız hastane inşaatlarına dahil tahammül edemiyor. Şurada Yeşilköy ve Sancaktepe yapımını tamamlamak üzere olduğumuz hastanelerimize israf diyecek kadar ufku dar, vizyonu sığ bir kafa bulunuyor.

"ALÇAK ZİHNİYETİN ÜRÜNÜDÜR"

İçişleri Bakanlığımızın sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenen vatandaşlarımıza hizmet için oluşturduğu Vefa Hizmet Destek Grupları'na yapılan saldırılar da aynı alçak zihniyetin ürünüdür.

"HDP'LİLERİN DE İŞİN İÇİNDE OLDUĞU…"

Önce Van'ın Özalp ilçesinde PKK'nın yaptığı ve ipini bu örgüte teslim etmiş olan HDP'lilerin de işin içinde olduğu anlaşılan bir terör eylemi yaşandı. Yardım götüren vefa grubuna PKK'lı teröristler uzun namlulu silahlarla ateş açtılar. Vefa grubu üyesiyle bir vatandaşımız şehit oldu. İki şehidimize de rahmet diliyorum.

"CHP İLÇE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI VAR"

Yüreğir kaymakamlığı bünyesindeki vefa grubu saldırıya uğradı. Vatandaşlara yardım dağıtılırken bu saldırı gerçekleşti. Saldırıda bulunan güruhun CHP ilçe gençlik kolları başkanı ve beraberindekiler olduğu anlaşıldı."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları:

"Biz yüz binleri şehit vererek Çanakkale geçilmez dedik. Vefa borcumuzu ödemek için çalışıyoruz. Karayollarımızdaki yük ve yolcu taşımacılığı her gün artmaktadır.

"BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK"

Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri 1.5 saat sürerken köprüyle birlikte 6 dakikaya inecektir. Köprü Trakya ve Ege Bölgesi'ni birbirine bağlayacak, ekonomik canlılığa büyük fayda sağlayacaktır.

"ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

101 kilometre olacak otoyol ile devlet yolu 40 kilometre kısalacak. Yılda 567 milyon lira tasarruf sağlanacak.Ülke genelinde 1000'in üzerinde şantiyelerde olduğu gibi önce sağlık, önce iş güvenliği ilkelerine göre hareket ediyoruz. Şantiyelerde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

"ÖNEMLİ AŞAMA KAYDEDİLDİ"

Avrupa yakasındaki Gelibolu ilçesinin Sütlüce mevkisi ile Asya tarafındaki Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkisi arasında yer alacak köprüyle ilgili deniz içi çalışmaların ardından su üstünde ve kara bağlantı noktalarında yapılan çalışmalarda önemli aşama kaydedildi."

318 METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞILACAK

Suyun içindeki blokların yerleştirilmesi ve köprünün ayakları yükselmesiyle Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renkler açıkça görülmeye başladı. Her iki yakada 333'er metrelik iki ayağı oluşturacak toplam 4 kule, 32'şer blokun yerleştirilmesiyle 318 metre yüksekliğe ulaşılacak. Böylece kuleler tamamlanmış olacak.

KARA YOLU ULAŞIM PROJELERİ İLE ENTEGRASYONUNU SAĞLAYACAK

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayacak. Köprü, söz konusu bölgelerde ekonomik gelişime, sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan verecek.