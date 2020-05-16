CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun bir yalanı daha ortaya çıktı! AK Partili Tevfik Göksu'dan belgeli cevap
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde koronavirüs döneminde ihtiyaç sahiplerin desteklenmesine yönelik bir engellemenin olmadığını söyleyen AK Parti Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu bunun hakkında bir belge paylaştı. Göksu, “İBB Başkanı maalesef yine yalan söyledi. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın desteklenmesinin ‘İBB meclisince engellendiği’ yalan” dedi. Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberi...
AK Parti Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde koronavirüs döneminde ihtiyaç sahiplerin desteklenmesine yönelik sosyal yardım yönetmeliğinin oy birliğiyle geçtiğini ve bir engellenme olmadığını belirtti.
CHP'Lİ İMAMOĞLU YİNE YALAN SÖYLEDİ
İhtiyaç sahiplerine yardımların İBB meclisince engellendiğine dair bir kararın olmadığını söylediği açıklamasında Göksu, bir belge paylaştı. Ayrıca CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında Göksu şunları söyledi:
"İBB Başkanı maalesef yine YALAN söyledi. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın desteklenmesinin 'İBB meclisince engellendiği' YALAN Sosyal yardım yönetmeliği iyileştirildi. Ödenek %3'ten %15'e çıkarıldı. Karar kendisinin de katıldığı mecliste OY BİRLİĞİ ile geçti. İşte bu da belgesi!"
DAMLA KAYA/SABAH
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