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CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun bir yalanı daha ortaya çıktı! AK Partili Tevfik Göksu'dan belgeli cevap

’li Meclisi’nde koronavirüs döneminde ihtiyaç sahiplerin desteklenmesine yönelik bir engellemenin olmadığını söyleyen AK Parti Esenler Belediye Başkanı bunun hakkında bir belge paylaştı. Göksu, “ Başkanı maalesef yine yalan söyledi. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın desteklenmesinin ‘İBB meclisince engellendiği’ yalan” dedi. Sabah gazetesinden 'nın haberi...

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Giriş Tarihi: 16.05.2020 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020
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İMAMOĞLU’NUN BİR YALANI DAHA ORTAYA ÇIKTI!

AK Parti Esenler Belediye Başkanı , sosyal medya hesabından 'li Meclisi'nde koronavirüs döneminde ihtiyaç sahiplerin desteklenmesine yönelik yönetmeliğinin oy birliğiyle geçtiğini ve bir engellenme olmadığını belirtti.

CHP'Lİ İMAMOĞLU YİNE YALAN SÖYLEDİ

İhtiyaç sahiplerine yardımların meclisince engellendiğine dair bir kararın olmadığını söylediği açıklamasında Göksu, bir belge paylaştı. Ayrıca CHP'li hakkında Göksu şunları söyledi:

"İBB Başkanı maalesef yine YALAN söyledi. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın desteklenmesinin 'İBB meclisince engellendiği' YALAN Sosyal yardım yönetmeliği iyileştirildi. Ödenek %3'ten %15'e çıkarıldı. Karar kendisinin de katıldığı mecliste OY BİRLİĞİ ile geçti. İşte bu da belgesi!"

DAMLA KAYA/SABAH


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