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Son dakika: Uçuşlar ne zaman başlayacak? İGA CEO'su Kadri Samsunlu A Haber'de açıkladı

Son dakika haberi... nedeniyle havalimanları kapatılmış ve uçuşlar durdurulmuştu. Peki havalimanları ne zaman açılacak? ? Havalimanında alınan tedbirler neler? Detayları A Haber'e konuk olan 'su aktardı...

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Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İGA CEO'SU KADRİ SAMSUNLU A HABER'DE AÇIKLADI

Milyonlarca yolcu ağırlayan Havalimanı, nedeniyle sessizliğe bürünmüştü. Önümüzdeki günlerde o sessizliğini bozacak ve misafirlerini tekrardan ağırlayacak.

Peki İstanbul Havlimanı'nda hangi tedbirler alındı? ? İşte tüm bu soruların yanıtlarını A Haber Muhabiri Mahmut Keşan'ın konuğu 'su verdi.

Son dakika: Uçuşlar ne zaman başlayacak? İGA CEO'su Kadri Samsunlu A Haber'de açıkladı SON DAKİKA: UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İGA CEO'SU KADRİ SAMSUNLU A HABER'DE AÇIKLADI

HAVALİMANINDA ALINAN TEDBİRLER

Havalimanın sadece tarifeli seferlere kapandığını belirten Samsunlu, "Havalimanı olarak koronavirüse karşı tedbirlerimizi aldık. Virüsün ilk ülkeye girdiği andan itibaren sosyal mesafe, hijyen, insanların elle dokunduğu yerleri ve tuvaletleri daha sıkı dezenfekte edilmesi, devletimizin koyduğu standartlara uygun bir şekilde hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. " ifadelerini kullandı.

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

28 Mayıs'ta iç hatlar başlaması planlanırken gözler dış hatlara çevrildi. Dış hatların başlama tarihiyle ilgile de açıklama yapan Samsunlu, "Türk Hava Yolları'nın yaptığı bir planlama var. İç hatlar bizim kendi konumuz. İstediğimiz kadar güzergah açabiliriz ama dış hatlardaki durum biraz karşı ülkenin de corona virüs ile ilgili yapacağı uygulamalara bağlı." dedi.

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