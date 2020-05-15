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Son dakika: Van'da roketatar mühimmatı ele geçirildi

Son dakika haberi... 'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarmanın terör örgütü 'ya yönelik düzenlediği operasyonda 37 adet RPG- 7 antitak roketatar mühimmatı ele geçirildi. Dün Van’ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda iki vatandaşımız şehit düşmüştü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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SALDIRININ YAŞANDIĞI BÖLGEDE ELE GEÇİRİLDİ
'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda 32 antitank roketatar mühimmatı ve 22 fünye ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda, örgüte ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla, Gürpınar ilçesi Bükeç Mahallesi kırsalında "Kapan-Şehit Uzm.J.III Kad.Çvş Serkan Angan Operasyonu" yürütüldüğü belirtildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İcra edilen operasyon neticesinde 32 adet RPG 7 antitank roketatar mühimmatı, 22 adet fünye ve bir miktar tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir."



DÜN İKİ ŞEHİT VERMİŞTİK

Dün Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda iki vatandaşımız şehit düşmüştü.

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