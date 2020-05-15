15 Mayıs 2020, Cuma
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MSB açıkladı! İzmir'deki NATO personeline koruyucu sağlık malzemesi desteği

Milli tarafından, İzmir'de konuşlu bulunan Müttefik Kara Komutanlığı'nda görevli 320 askeri personele, sağlık malzemesi desteği verildiği açıklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.05.2020
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NATO PERSONELİNE SAĞLIK MALZEMESİ DESTEĞİ

Milli 'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de konuşlu bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nda görevli 23 ülkeden 320 müttefik askeri personele Covid-19 kapsamında koruyucu sağlık malzemesi desteği verildi" denildi.

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