MSB açıkladı! İzmir'deki NATO personeline koruyucu sağlık malzemesi desteği
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, İzmir'de konuşlu bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nda görevli 320 askeri personele, sağlık malzemesi desteği verildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de konuşlu bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nda görevli 23 ülkeden 320 müttefik askeri personele Covid-19 kapsamında koruyucu sağlık malzemesi desteği verildi" denildi.
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