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Son dakika: Ankara Barosu soruşturmasında önemli gelişme! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İslam'ı hedef almışlardı

Son dakika haberine göre , Başkanı 'a yönelik açıklaması nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan 'ndan, açıklama yapılmasına ilişkin ıslak imzalı yönetim kurulu kararını istedi.

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Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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ANKARA BAROSU SORUŞTURMASINDA ÖNEMLİ GELİŞME!

, geçen 26 Nisan'da yaptığı açıklama ile Başkanı 'a, Hacı Bayram-ı Veli Camiinde, 'Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi' konulu Cuma hutbesi nedeniyle tepki gösterdi. , Ankara Barosu hakkında, 'Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmasıyla ilgili basın açıklaması' başlıklı açıklama nedeniyle soruşturma başlattı. 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan re'sen başlatılan soruşturmanın yanında, Diyanet İşleri Başkanlığı ile bir vatandaşın şikayeti üzerine de soruşturma başlatılmıştı.

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ISLAK İMZALI KARAR İSTENDİ
Alınan bilgiye göre soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve bir vatandaşın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Barosu'ndan açıklamanın yapılması yönünde alınan yönetim kurulu kararının ıslak imzalı metnini istedi.

Savcının, açıklamayı kimin kaleme aldığı, metnin altında kimlerin imzası bulunduğunun tespiti için bu belgeleri istediği belirtildi. Savcılığın, istenilen belgenin incelenmesi ardından, sorumlu gördüğü kişilerin beyanlarını alabileceği ve kovuşturmaya gerek görürse 'ndan izin talep edebileceği öğrenildi. Öte yandan savcılığın re'sen başlattığı soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

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