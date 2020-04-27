Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş üzerinden İslamiyet'e saldıranlara sert tepki! Erbaş'a büyük destek

Ankara Barosu ve İzmir Barosu; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, Ankara Hacı Bayram Camii'nde, temsili Cuma namazını kıldırması ve Cuma hutbesinde; "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor" ifadelerini kullanmasından rahatsız oldu.

ANKARA BAROSU, "SESİ ÇAĞLAR ÖNCESİNDEN GELEN SES" İFADELERİYLE İSLAM'A VE MÜSLÜMANLARA HAKARET ETTİ!

Ankara Barosu yazılı açıklamasında; Ali Erbaş'ı hedef aldı ve "Sesi çağlar öncesinden gelen ses" ifadeleriyle Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlere hakaret etti. Ankara Barosu açıklamasında, İslam tarihinde kadın yakıldığına yönelik gerçek dışı bilgi paylaştı.

İzmir Barosu da; Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, İslam'ın hükümlerinden bahsetmesini nefret söylemi olarak tanımladı.

ALİ ERBAŞ'A BÜYÜK DESTEK

Siyasiler, sivil toplum örgütü temsilcileri, avukatlar ve gazeteciler, İnsan Hakları Derneği (İHD); Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunması ile Ankara ve İzmir barolarının açıklamalarına tepki gösterdi.

GÜL: "O SES, İSLAM'IN KIYAMETE DEK SÜRECEK ÇAĞLAR ÜSTÜ SESİDİR"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara Barosu'nun açıklamasına tepki gösterdi ve "Çağlar öncesinden diyerek küstahça küçümsediğiniz o ses, İslam'ın kıyamete dek sürecek çağlar üstü sesidir. Kulakları var duymazlar..." ifadelerini kullandı.

SELÇUK: MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZE SALDIRAN HER GİRİŞİM KARŞISINDA YİNE TOPLUMU BULACAKTIR"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Ramazan ayında ailelerimizi ve nesillerimizi korumak adına dini değerlerimizi hatırlatan Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş'ın yanındayız. Milli ve manevi değerlerimize saldıran her girişim karşısında yine toplumu bulacaktır. Ali Erbaş yalnız değildir."

ÜNAL: ALİ ERBAŞ KENDİ FİKRİNİ DEĞIL, İSLAM'IN HÜKMÜNÜ İFADE ETMIŞTIR."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal: "Kamusal alanda toplumun genelgeçer ahlaki normlarını söz ve eylemleri ile hiçe sayan, açtıkları pankartlarla meydan okuyanlar, bugün İslam'ın kendi ibadet alanında hükümlerinin dile getirilmesine karşı çıkıyorlar. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kendi fikrini değil, İslam'ın hükmünü ifade etmiştir."

TURAN: "ALİ ERBAŞ YALNIZ DEĞİLDİR"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan: "Diller, sayfalar, satırlar, "Ebu Lehep öldü" diyorlar: Ebu Lehep ölmedi, ya Muhammed; Ebu Cehil, kıtalar dolaşıyor! Ali Erbaş yalnız değildir."

AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur: Diyanet İşleri Başkanımız Sn.Ali Erbaş, kendi fikrini değil, Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarını söylüyor. Müslüman iseniz, itirazınız tam olarak kime?"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili avukat Ali Özkaya: "Avukat olarak kayıtlı olduğum Ankara Barosu; İslamın sesi çağlar üstüdür. Her daim diri ve güçlüdür, haramlarını/helallerini tartışmak sizin ne hakkınız ve ne de haddinizedir. Biz müslümanınız ve Allah'ın emri bizi bağlar. Kimse Müslümanlara hakaret edemez."

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: "'İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir...' Bu ilahi hakikati dillendiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş müminlerin yüreğine tercümandır ve Ali Erbaş yalnız değildir."

AK Parti İstanbul Milletvekili Doç.Dr. E.Sare Aydın: "Ramazan ayında, dünyanın covid19 'a tutsak olduğu şu sıralarda, ortalığı bulunduracak nefret ve ayrışma söylemlerinizle yine hiç şaşırtmadınız. Allah ayetlerini korur."

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül: "Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş kendi fikrini değil, Allah'ın hükümlerini toplumumuza iletmiştir. Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarını dile getiren Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş yalnız değildir."

YERLİKAYA: BU HÜKÜMLER DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NIN ŞAHSİ FİKİRLERİ DEĞİL KUR'AN-I KERİM'İN EMİRLERİDİR"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya: "Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş Hocamıza yapılan saldırı asla tesadüfi değildir. Bu hükümler Diyanet İşleri Başkanı'nın şahsi fikirleri değil Kur'an-ı Kerim'in emirlerdir. Ali Erbaş yalnız değildir."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Kendi düşüncelerini değil, zamanın ve mekanın yaratıcısı Allah'ın hüküm ve emirlerini ifade eden Ali Erbaş yalnız değildir."

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: "Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş İslâm'ın açık emirlerini ifade ederek görevini lâyıkıyla yapmıştır. Bu kurallar gayet açıktır ve inanan herkesi bağlar. Buna karşı çıkanların derdi şahıslar değil, İslâm'ın ta kendisidir."

Eyüpsultan Belediye Başkannı Deniz Köken: "Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş, Allah'ın emirlerini ve yasaklarını anlatmıştır. Ülkemizdeki her güzelliğe karşı çıkanlar, İslam'la olan dertlerini de Diyanet İşleri Başkanımızı hedef göstererek kusuyor."

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: "Sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın"... "Ellerinde meşaleler ile meydanlarda cadı diye kadın yakmak" gibi islamofobik cümlelerle bezenmiş bu hakaret metni batının İslam düşmanı kalemlerinden değil bu ülkenin bir barosundan yayınlandı. Tel'in ediyorum. Ali Erbaş yalnız değildir."

IŞILAK: "KİTAPSIZ OLABİLİRSİNİZ, ANCAK BİR KİTABA İNANAN İNSANLARA, HUKUK GEREĞİ SAYGI DUYACAKSINIZ"

Şarkıcı Uğur Işılak: "'Sesi çağlar öncesinden gelen' diyerek Kur'an'ı aşağılayan Ankara Barosu!Emirleri çağlar evveline dayanmayan bir din mi var? Kitapsız olabilirsiniz, ancak bir kitaba inanan insanlara, hukuk gereği saygı duyacaksınız. Duyamıyorsanız hesap vereceksiniz. (...)

Cümle âlem biliyor ki, sizin derdiniz Ali Erbaş Beyefendi değil, sizin asıl derdiniz yıllardır içinize sindiremediğiniz İslam iledir. Unutmayın ki, o manevi değerler uğruna şehit olan milyonların armağan ettiği vatan topraklarında nefes alıp veriyorsunuz."

GÜLLÜOĞLU: MESELE ALİ ERBAŞ YA DA DİYANET DEĞİL HALA ANLAMADINIZ MI?!

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: "Mesele Ali Erbaş ya da Diyanet değil hala anlamadınız mı?! Şu sahur vakti Rabbimden hidayet diliyorum."

Avukat Bilal Çetin: "Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hocaya sosyal medyada bu kadar çok destek çıkılması çok önemli. Çünkü saldırı Diyanet İşleri Başkanlığı'na değil İslam'ın temel esaslarına yönelik sinsi bir saldırıdır. Ali Erbaş yalnız değildir"

ERBAŞ: "İSLAM ZİNAYI EN BÜYÜK HARAMLARDAN KABUL EDİYOR. LÛTÎLİĞİ, EŞCİNSELLİĞİ LANETLİYOR"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram Camii'nde, temsili Cuma namazını kıldırdı. Prof. Dr. Erbaş, Cuma hutbesinde tüm insanlığa, "Ey insanlar! Canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım" çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Ali Erbaş hutbesinde; "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.

ALİ ERBAŞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU!

İnsan Hakları Derneği (İHD); Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Barosu ve İzmir Barosu'nun yazılı açıklamasında, Prof. Dr. Erbaş üzerinden İslam'a, Müslümanlara ve Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlere hakaret edildi.

KENAN KIRAN / SABAH