08 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ankara Başsavcılığından ders gibi karar! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İslam'ı hedef almışlardı

Son dakika: Ankara Başsavcılığından ders gibi karar! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İslam'ı hedef almışlardı

tarafından Başkanı hakkında yapılan suç duyurusuna takipsiz kararı verildi. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre Ramazan ayının ilk Cuma hutbesinde eşcinseller ve nikâhsız birlikteliklerle ilgili yaptığı açıklamalar üzerine başlatılan inceleme sonucunda soruşturmaya yer olmadığına hükmedildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
ABONE OL
ANKARA BAŞSAVCILIĞINDAN DERS GİBİ KARAR!

Başkanı , Ramazan ayının ilk Cuma hutbesinde eşcinseller ve nikâhsız birlikteliklerle ilgili bazı uyarılarda bulunmuştu. Bunun üzerine Başkanı Fatim Kanat, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçları kapsamında ihbarda bulunmuştu.

"HUTBEDE İSLAM'IN EMİR VE YASAKLARINDAN SÖZ EDİLMİŞTİR"
İhbarı inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, "İncelenen ve izlenen hutbe içeriğinde genel olarak İslam dininin helal ve haram saydığı şeylerden, bunların helal ve haram sayılmasının sebeplerinden, Ramazan ayı ve orucun faziletlerinde bahsedildiği, İslam dininin korunmasını zaruri gördüğü 5 temel esas 'canını korumak, aklını korumak, dinini korumak, malını korumak, neslini korumak' kapsamında neslin ve sağlığın korunması üzerinde de durulduğu, bu konularla ilgili İslam'ın bazı emir ve yasaklarından söz edildiği, bu emir ve yasakların tüm insanların menfaatine olduğunun belirtildiği, bu yönüyle hutbede tüm insanlığa da hitap edildiği görülmüştür" denildi.

Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş üzerinden İslam'ı hedef alan İstanbul ve Ankara Baroları'na sert tepki: İslam'a karşı savaş söylemi |Video DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ ÜZERİNDEN İSLAM'I HEDEF ALAN İSTANBUL VE ANKARA BAROLARI'NA SERT TEPKİ: İSLAM'A KARŞI SAVAŞ SÖYLEMİ |VİDEO

Hutbede, İslamiyet'in ön gördüğü kural ve yasaklardan birçoğu yer almasına ve Müslümanların tüm kötülüklere karşı dikkatli olmalarının, mücadele etmelerinin gerektiği anlatılmasına karşılık şikâyet dilekçesinde ise sadece cinsel konulara dair uyarıların şikayet konusu yapıldığı belirtildi.

Kararda şöyle denildi: "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kuruluş Ve Görevleri Hakkındaki 633 Sayılı Kanun maddeleri ile diğer ilgili mevzuat dikkate alındığında Diyanet İşleri Başkanı'nın bir Cuma hutbesinde İslamiyet'in emir ve yasaklarından bahsetmesi, kanunun emir ve görevinin gereği olması nedeniyle, bunun tersi davranması beklenemez. Bu mahiyetteki telkin ve tavsiyelerin ise kanunların suç saydığı 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suçlarını oluşturması hukuka, akla ve mantığa aykırıdır."

SORUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR
Başsavcılık, ihbar ve şikâyetin konusunun fiilin suç oluşturmadığının, herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması ve şikâyetin soyut ile genel nitelikte olması nedeniyle soruşturma yapılmasına yer olmadığına hükmetti.

Nazif KARAMAN/SABAH

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İslam dinini hedef alan İstanbul Barosu hakkında suç duyurusu DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ VE İSLAM DİNİNİ HEDEF ALAN İSTANBUL BAROSU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Başkan Erdoğan'dan Ankara Barosu'na Ali Erbaş tepkisi BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ANKARA BAROSU'NA ALİ ERBAŞ TEPKİSİ
Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş üzerinden İslam'ı hedef alan İstanbul ve Ankara Baroları'na sert tepki: İslam'a karşı savaş söylemi |Video SON DAKİKA HABERİ... DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ ÜZERİNDEN İSLAM'I HEDEF ALAN İSTANBUL VE ANKARA BAROLARI'NA SERT TEPKİ: İSLAM'A KARŞI SAVAŞ SÖYLEMİ |VİDEO
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş üzerinden İslamiyet'e saldıranlara sert tepki! Erbaş'a büyük destek DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ ÜZERİNDEN İSLAMİYET'E SALDIRANLARA SERT TEPKİ! ERBAŞ'A BÜYÜK DESTEK

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA