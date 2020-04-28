Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İslam dinini hedef alan İstanbul Barosu hakkında suç duyurusu
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hadislerden hazırlanan Ramazan ayının ilk cuma hutbesi nedeniyle bazı kesimler tarafından hedef gösterilmişti. Erbaş'ı hedef alarak İslam dinini aşağılayıcı bir açıklama yapan İstanbul Barosu hakkında suç duyurusu yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk Cuma hutbesinde İslam inancında olmayan eşcinsellikle ilgili sözleri hakkında linç kampanyasına maruz bırakıldı. Hatta İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) Ankara Şubesi ise bu hutbeyle ilgili bir suç duyurusunda bulundu. İstanbul Barosu 26 Nisan 2020 tarihinde İslam inancını aşağılayıcı bir açıklama yayınladı. Avukat Fatih B. Danalıoğlu İstanbul Barosu'nun açıklamasına yönelik bir suç duyurusunda bulundu.
HUTBE, HADİSLERİNDEN HAZIRLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda Avukat Danalıoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın T.C Anayasası ve özel kanunlar tarafından verilen yetki doğrultusunda, zinanın haram olduğunu, eşcinsellik ve lutiliğin Allah tarafından lanetlendiğini, bu tarz durumların hastalıkları beraberinde getirdiğini anlattığını ve toplumun da bilgilendirildiğini ifade etti.
Hutbede ele alınan konuların ve yapılan açıklamaların Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şahsi görüş ve değerlendirilmesi olmadığı belirtildi. Aksine bu bilgilendirmelerin İslam dininin temel kaynakları olan Allah'ın ayetleri ve Resulullah (s.a.v.) hadislerinden hazırlandığının altı çizildi.
ALLAH'IN RESULÜ'NÜN MESAJLARI AYRIMCIYMIŞ!
Avukat Danalıoğlu, bir meslek birliği olan İstanbul Barosu ise durumdan vazife çıkartarak Müslüman için bu kadar önemli olan ve Allah'ın emir ve yasaklarının anlatıldığı Hutbe'ye "Nefret söylemi içeren hutbe" ve Allah ve Resulü'nün mesajlarına da "ayrımcı ötekileştirici, dışlayıcı ve nefret iklimini besleyici beyanlar" yakıştırması yaparak mensubu olduğu İslam dinini ve Müslümanları tahkir ve teyzif edici beyanlarda bulunduğunu söyledi.
DİNİ DEĞERLER ALENEN AŞAĞILANDI VE HAKARET EDİLDİ
Avukat Danalıoğlu dilekçesinde, "İstanbul Barosu tarafından 'Nefret söylemi, ayrımcı, ötekileştirici, dışlayıcı ve nefret iklimini besleyici beyanlar'olarak nitelendirilen bilgiler herhangi bir kimsenin 'söylemi' değil, Allah'ın emir ve yasaklarıdır. Bir Müslüman olarak mensubu bulunduğum dinin emir ve yasaklarına karşı yapılan bu saldırılarla dinî değerleri alenen aşağılama ve hakaret başta olmak üzere bir takım suç konusu eylemlerin gerçekleştirildiğini değerlendirmekteyim" dedi.
İSTANBUL BAROSU'NDAKİ ŞÜPHELİLERE DAVA AÇILMASINI TALEP ETTİ
İstanbul Barosu ile ilgili yapılan suç duyurunda, "Yukarıda arz ve izah olunan ve sayın savcılık makamınca re'sen gözetilecek diğer hususlar ile, özel hukuka ilişkin hakların saklı kalmak kayıt ve şartıyla, şüphelilerin eylemine uyan başta Türk Ceza Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine göre cezalandırılmasını sağlamak için gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davasının açılmasını talep ederim" ifadelerine yer verildi.
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