Başkan Erdoğan'dan Ankara Barosu'na Ali Erbaş tepkisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Barosu'nun hakkında skandal açıklamalara imza attığı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı da savundu.

Başkan Erdoğan CHP zihniyetinin bir başka yansımasının Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı hedef aldığını belirtirken şu sözleri sarf etti:

"Bu zihniyetin bir başka yansımasını da Diyanet İşleri Başkanımızın İslam'a ve Kuran'a yaptığı değerlendirmelere gösterilen tepkilerde görmek mümkündür. Diyanet İşleri Başkanlığı, devletin bir kurumudur. Ve başkanımız bir açıklama yaptı. Bu açıklamasıyla sadece inancının, ilminin, yürüttüğü görevin yerine getirmiştir. Söyledikleri de sonuna kadar doğrudur. Kendini bu sıfatlarla tanımayanlar için söz konusu ifadeler sadece bir görüşten ibarettir. Burada şu gerçeği çok net görmemiz lazım. Ülkemizde eğer İslam adına konuşması gereken biri varsa Diyanet işleri Başkanlığıdır. Ve Diyanet İşleri Başkanımız da herhangi bir konu dini noktada olduğunda çıkar hutbelerinde, nasihatlarinde gerekse kendilerini ziyarete gelenlere anlatma yetkilidir. Kalkıp bu Ankara Barosu'nun yetkisinde olan bir konu değildir. Herkes yerini haddini bilecek. Zira Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı devletimize yapılan bir saldırıdır. Diyanet İşleri Başkanımıza ve açıklamalarına yapılan her kavram karşımızdaki zihniyetin ilkelliğin ve içindeki bataklığın yansımasıdır."