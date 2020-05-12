Son dakika: MSB duyurdu! Türkiye'den İncirlik'te görev yapan 3 ülke askerine sağlık malzemesi
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, İncirlik'te görev yapan Katar, İspanya ve Macaristan silahlı kuvvetleri personeline, sağlık malzemesi desteği verildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nca, Adana İncirlik'te görev yapan 3 ülkenin silahlı kuvvetleri personeline, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık malzemesi desteği verildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İncirlik'te görev yapan Katar, İspanya ve Macaristan silahlı kuvvetleri personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında sağlık malzemesi desteği verildi." ifadesi kullanıldı.
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