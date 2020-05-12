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Son dakika: MSB duyurdu! Türkiye'den İncirlik'te görev yapan 3 ülke askerine sağlık malzemesi

Son dakika haberine göre , İncirlik'te görev yapan , ve silahlı kuvvetleri personeline, sağlık malzemesi desteği verildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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İNCİRLİK'TE GÖREV YAPAN 3 ÜLKE ASKERİNE SAĞLIK MALZEMESİ

'nca, Adana İncirlik'te görev yapan 3 ülkenin silahlı kuvvetleri personeline, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık malzemesi desteği verildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İncirlik'te görev yapan Katar, İspanya ve Macaristan silahlı kuvvetleri personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında sağlık malzemesi desteği verildi." ifadesi kullanıldı.





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