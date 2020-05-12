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Bakan Murat Kurum'dan "deprem" açıklaması

, "Milletimizin desteğiyle, yerel yönetimlerimizle el birliği içinde yılda 300 bin konut olmak üzere 1 milyon 500 bin konutumuzu dönüştürerek ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz" dedi.

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Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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BAKAN MURAT KURUM'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ve 'da depremin ardından vatandaşları sağlam ve güvenli evlerine kavuşturmak için aralıksız çalıştıklarını bildirdi.

Bakan Murat Kurum'dan deprem açıklaması | Video BAKAN MURAT KURUM'DAN "DEPREM" AÇIKLAMASI | VİDEO

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ), Elazığ'da 19 bin 190, Malatya'da 4 bin 544 olmak üzere iki ilde toplam 23 bin 734 konut inşa ettiğini belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Konutlarımızı, belirlediğimiz rezerv alanlarda ve yerinde gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşümle yılsonuna kadar bitirecek, Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimize teslim edeceğiz. Evi yıkılan vatandaşlarımıza da bu süreçte kira yardımlarımız devam edecek. Milletimizin desteğiyle, yerel yönetimlerimizle el birliği içinde yılda 300 bin konut olmak üzere 1 milyon 500 bin konutumuzu dönüştürerek ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz."

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